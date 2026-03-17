Petro anuncia, vía redes sociales, cómo sería la liquidación de las EPS “quebradas”

Luego de anunciar en consejo de ministros la orden de liquidar las EPS intervenidas por su inviabilidad financiera, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que explicó los alcances de la medida y la forma en que se garantizará la atención de los usuarios.

El mandatario señaló que la liquidación de las EPS en crisis se realizará conforme a lo establecido en la ley y sostuvo que esta decisión no dejará desprotegida a la población afiliada. En ese sentido, precisó que los usuarios de las entidades que salgan del sistema serán atendidos por las EPS que continúen operando, como ha ocurrido en procesos anteriores.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los ejes de la transición será el fortalecimiento del modelo de salud preventiva. El presidente indicó que este sistema ya cubre cerca del 50% de la población y que la meta es alcanzar cobertura total, con financiación directa del Gobierno y una implementación territorial a través de las EPS que permanezcan.

En relación con la estructura institucional, el jefe de Estado confirmó que la Nueva EPS pública será adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda. Además, señaló que el Gobierno asumirá el pago de las obligaciones que le corresponden directamente, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



También se refirió a la situación de otras entidades con participación pública, como Savia Salud y Salud Capital, indicando que su continuidad dependerá del cumplimiento de sus obligaciones financieras por parte de sus propietarios. Otro de los puntos expuestos fue el cambio en el flujo de recursos. Según explicó, los pagos a hospitales y clínicas se realizarán de manera directa desde la Adres, mediante un mecanismo automatizado en desarrollo. Esta medida busca garantizar la llegada oportuna de recursos a la red de prestación de servicios.

En cuanto a la organización del sistema, Petro indicó que la red pública tendrá un papel central en la atención primaria y preventiva, mientras que los servicios de mayor complejidad serán fortalecidos con financiación nacional y transferencias a entidades territoriales. El presidente también abordó el tema de los medicamentos, señalando que serán adquiridos mediante procesos de subasta inversa abiertos a proveedores que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, indicó que el Gobierno continuará con la producción e importación de fármacos.

En el ámbito normativo, anunció que se expedirá un decreto y se presentará un nuevo proyecto de ley para reglamentar los cambios propuestos en el sistema de salud. Finalmente, el mandatario reiteró que, a su juicio, el derecho en salud no debe centrarse en la elección de una EPS, sino en la posibilidad de que los pacientes elijan a su médico y accedan a una segunda opinión. También señaló que los propietarios de las EPS que sean liquidadas deberán responder por las deudas que no se cubran durante el proceso.