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Petro anuncia, vía redes sociales, cómo sería la liquidación de las EPS “quebradas”

El presidente Gustavo Petro amplió en la red social X los alcances de la orden de liquidar EPS intervenidas, decisión que había sido anunciada previamente en Consejo de Ministros. El mandatario detalló cómo operará la transición y el rol del Estado en el sistema.

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