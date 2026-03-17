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Blu Radio  / Salud  / Estas serían las EPS que el presidente Petro ordenó liquidar

Estas serían las EPS que el presidente Petro ordenó liquidar

El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de ocho EPS intervenidas, argumentando su inviabilidad financiera. La medida impactará a cerca de 23 millones de afiliados y genera preocupación por la capacidad del sistema para asumir la transición.

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