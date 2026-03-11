En vivo
Tribunal frena provisionalmente traslado de más de 3 millones de afiliados, mayormente a Nueva EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de manera provisional el decreto del Gobierno que buscaba trasladar a millones de usuarios del sistema de salud, en su mayoría hacia Nueva EPS.

