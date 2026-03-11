Tribunal frena provisionalmente traslado de más de 3 millones de afiliados, mayormente a Nueva EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía trasladar a más de tres millones de afiliados del sistema de salud, en su gran mayoría hacia la Nueva EPS.

La decisión se tomó como una medida cautelar mientras se estudia una demanda que cuestiona la legalidad del decreto y los efectos que podría tener en la atención de los usuarios y en el funcionamiento del sistema de salud.

Suministrada por la red pública de salud del Valle

El decreto hacía parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para reorganizar la afiliación de usuarios que pertenecían a EPS con problemas financieros o que han sido intervenidas. Con el traslado, millones de afiliados pasarían principalmente a la Nueva EPS.

Sin embargo, el tribunal consideró necesario suspender temporalmente la aplicación de la norma mientras se revisan los argumentos presentados en la demanda y se determina si el decreto cumple con los requisitos legales.



Pacientes de Nueva EPS. Foto: archivo Blu Radio.

Cabe recordar que esta medida ya había generado opiniones divididas dentro del sistema de salud. Algunos sectores habían advertido que trasladar a millones de afiliados, en su mayoría a la Nueva EPS, podría generar riesgos para la estabilidad financiera del sistema y agravar más la crisis de la salud.

Por ahora, el traslado de los afiliados queda suspendido mientras el tribunal continúa estudiando el caso y decide de fondo sobre la legalidad del decreto.