Habla psicólogo sobre el caso Jermein Peña, ¿necesita ayuda para disminuir expulsiones?

Las constantes expulsiones del defensor Jermein Peña -la última contra Atlético Nacional en la derrota 0-4- han abierto un debate sobre si el jugador necesita acompañamiento profesional para controlar sus reacciones dentro del campo. El psicólogo deportivo Alfonso Sosa, quien ha trabajado durante años en procesos de apoyo emocional a futbolistas, analizó en Blog Deportivo el caso y aseguró que más allá de las sanciones deportivas, el futbolista podría beneficiarse de orientación psicológica para entender y manejar sus impulsos.

“Lo primero que tenemos que mirar es de dónde venimos, en qué condiciones nos han levantado, cuál ha sido nuestra cultura y nuestra formación. Todo eso influye en cómo pensamos y reaccionamos”, señaló Sosa.

🔴⚽ ¡Roja en Junior de Barranquilla! ¡Revisó el VAR y es expulsión para Peña después de un codazo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lpEvKIyXjL — Win Sports (@WinSportsTV) March 11, 2026

El experto planteó que los clubes deben actuar cuando se presentan este tipo de episodios agresivos. Sin embargo, añadió que lo más importante es el acompañamiento profesional, especialmente cuando los comportamientos agresivos empiezan a repetirse

“Todo ser humano necesita presencia de ley. Cuando cometemos errores debe haber reparación, sanciones internas o medidas deportivas (...) Es fundamental que al jugador se le preste ayuda profesional para que entienda y comprenda su ‘yo’, que en ese momento puede estar alterado”, afirmó.



El primer paso, aceptar el error

Sosa también explicó que muchas veces los deportistas se resisten inicialmente a buscar apoyo psicológico. Por eso, considera clave que los clubes cuenten con departamentos de psicología que evalúen cada caso y definan si basta con terapia o si se requieren otros tratamientos, incluyendo una posible medicación.



“El primer mecanismo que aparece cuando tenemos una dificultad es la negación. Decimos que no necesitamos ayuda o que podemos solos”, dijo.

Finalmente, el especialista señaló que este tipo de situaciones no son aisladas en el fútbol latinoamericano, pues “muchos deportistas vienen de contextos con carencias económicas y vacíos psicoafectivos que marcan su vida".