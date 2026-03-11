No es justo que las instituciones terminen degradadas por un proceso electoral: registrador

Desde el Congreso Nacional de Municipios que se realiza en Cartagena, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del proceso electoral y la labor de cada una de las instituciones que están actuando como garantes antes, durante y después de las elecciones del pasado 8 de marzo.

“No es justo que la democracia en Colombia nos cueste tanto, que haya tanta hostilidad para elegir gobernantes, para elegir un Congreso de la República (…) No puede ser que la política partidista se lleve por delante la imagen de las personas, prácticamente a las instituciones. No puede ser que las instituciones terminen prácticamente degradadas por un proceso electoral. Así no funciona una democracia correcta, así no funciona un país democrático”, sostuvo durante su intervención ante los alcaldes del país, junto al procurador general Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

El registrador, además, tildó de “caudal de desinformación” los cuestionamientos al proceso de preconteo y escrutinios, al igual que los señalamientos de que la Registraduría no ha entregado información al Consejo Nacional Electoral.

“El lunes deberíamos habernos despertado todos con tranquilidad, con entusiasmo democrático, pero no. Toda esta semana ha sido un caudal de desinformación brutal, cuestionando testigos, cuestionando jueces, cuestionando jurados, cuestionando narrativas que nada tienen que ver. Vi, por ejemplo, publicados E14 de Congreso o actas electorales de Senado y de Cámara de Representantes, cuando en los E14 ni siquiera aparecen las fotos de los candidatos ni los nombres de los candidatos, solo por demeritar o degradar el proceso electoral o, si se quiere, a la autoridad electoral. También expiden comunicaciones diciendo que la Registraduría no ha entregado información al Consejo Nacional Electoral, y tuvo que salir el presidente del CNE a decir que toda esa información la han recibido desde el día domingo”, afirmó.



El procurador Gregorio Eljach, quien también salió en defensa de la transparencia del proceso electoral, fue enfático en que la democracia no le pertenece a ningún partido.

“No ha habido un evento que desdiga de la pulcritud y de la transparencia en el proceso de elección y votación, y del llamado preconteo, y desde ayer del llamado escrutinio. Todo ha salido conforme a los cánones que la legislación electoral indica. No ha habido un reporte. Lo que sí ha habido es una invasión del espacio electromagnético, de las redes, para querer enturbiar el ambiente y generar unas sensaciones que no existen, como no existió cuando empezó el programa de paz electoral”, precisó.

En este mismo sentido, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez llamó “caldo de cultivo riesgoso” a sembrar mantos de duda sobre los órganos de control.

“No somos enemigos ni opositores de nadie (…) es diferente decir que se presenten errores a hablar de una actitud dolosa, a sembrar inquietud y zozobra que no conduce a nada. Es un caldo de cultivo que es muy riesgoso hoy en día”, aseguró el contralor, al tiempo que hizo un llamado al Gobierno, y en especial al presidente Gustavo Petro, a sentarse a dialogar con las autoridades que representan las diferentes ramas del poder en el país.