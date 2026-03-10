"Registraduría respondió con transparencia": MOE UE sobre acusaciones de fraude en elecciones

Durante la presentación del informe del balance de las elecciones legislativas del 8 de marzo, Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, explicó que a lo largo del proceso electoral se difundieron cuestionamientos sobre la fiabilidad del software utilizado para la gestión y publicación de resultados preliminares.

“A lo largo del proceso electoral se produjeron cuestionamientos reiterados sobre la fiabilidad del software de resultados. Estos cuestionamientos ampliamente difundidos en redes sociales generaron preocupación sobre su posible impacto en la confianza ciudadana en el proceso electoral”, señaló González Pons.

Ante las dudas, felicitó a la Registraduría por organizar el proceso electoral con profesionalidad, y por demostrar compromiso con la transparencia y la independencia institucional.

“La registraduría respondió a estas dudas con transparencia e información, amplió el plazo para que los expertos informáticos de los partidos inspeccionaran el código fuente del software, sometió el sistema a auditorías internacionales y del CNE y realizó pruebas y simulacros en presencia de partidos y de observadores. Nosotros estuvimos presentes. El software funcionó y hasta este momento nosotros no hemos recibido ninguna reclamación ni duda sobre su funcionamiento”, afirmó el Jefe de la Misión.



La misión también destacó la participación ciudadana durante la jornada electoral. De acuerdo con su balance, la participación alcanzó aproximadamente el 51 %, lo que representa el nivel más alto registrado en elecciones legislativas en más de 30 años.

Según el informe, este incremento refleja una alta movilización del electorado y una mayor conciencia sobre el papel del Congreso en la política del país.

En términos generales, los 145 observadores desplegados por el territorio nacional señalaron que la jornada transcurrió con normalidad en la mayoría de los puestos de votación. “Los observadores evaluaron positivamente el proceso de apertura, votación y cierre en la casi totalidad de los centros, donde se respetaron en gran medida los procedimientos establecidos y las garantías previstas por la legislación”.

En su balance general, González Pons señaló que las elecciones se realizaron en un contexto político polarizado y con algunos desafíos de seguridad en ciertas zonas del país por la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, aseguró que esto no impidió el desarrollo del proceso democrático.

“La jornada electoral del 8 de marzo se desarrolló en general de forma pacífica, ordenada, bien organizada y con una elevada participación ciudadana. (…). No obstante, las elecciones tuvieron lugar en un contexto político polarizado, marcado por cuestionamientos públicos sobre algunos aspectos del sistema de gestión de resultados y por persistentes desafíos de seguridad en algunas zonas del país derivados de la presencia de grupos armados ilegales. A pesar de estas tensiones políticas y retos de seguridad, el proceso electoral fue competitivo y pluralista”, afirmó.

Finalmente, el jefe de la misión destacó la capacidad institucional del país para llevar a cabo el proceso electoral pese a los desafíos logísticos, geográficos y de seguridad.

“A pesar de los problemas logísticos, de la difícil orografía y de la climatología, a pesar de todos los desafíos de seguridad, de los cuestionamientos públicos del sistema electoral, a pesar de cuánto se le opone, Colombia ha vuelto a demostrar que es una democracia sólida, robusta y consolidada. Los colombianos saben defender su democracia”, concluyó González.