"Registraduría respondió con transparencia": MOE UE sobre acusaciones de fraude en elecciones

La MOE UE entregó el balance de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia y concluyó que la jornada se desarrolló de manera pacífica, ordenada y con una elevada participación ciudadana.

