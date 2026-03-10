Contraloría de Bogotá prepara auditoría a obras del metro en el segundo semestre de 2026

De acuerdo con los reportes más recientes de la Empresa Metro de Bogotá, las obras del metro registran un avance físico del 72,13 %, con pagos acumulados por 5,4 billones de pesos, recursos financiados principalmente por la nación, el Distrito y la banca multilateral.

El nuevo contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, lideró una visita de inspección a varios frentes de obra con el fin de verificar en terreno el progreso del proyecto y el uso de los recursos públicos destinados a esta iniciativa estratégica para la movilidad de la ciudad.

Durante el recorrido, la delegación del organismo de control visitó el Patio Taller El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa, así como la Estación 1 – Gibraltar, donde se revisaron los avances físicos y constructivos del sistema férreo.

Obras Metro de Bogotá Foto: Contraloría de Bogotá

En estas visitas, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, presentó a la Contraloría un balance detallado del estado del proyecto y de los principales hitos de construcción que se han alcanzado hasta ahora.



Según la entidad, el indicador de avance hasta ahora será objeto de seguimiento técnico, financiero y contractual por parte del organismo de control. Además, la Contraloría anunció que en el segundo semestre de 2026 iniciará una auditoría formal al proyecto, con el objetivo de evaluar la ejecución de los recursos y el desarrollo de las obras.

Uno de los componentes revisados durante la inspección fue el Patio Taller El Corzo, infraestructura fundamental para la operación del sistema. Este complejo ya alcanza un avance físico del 87,28 % y tendrá capacidad para realizar mantenimiento, reparación y estacionamiento de hasta 60 trenes.

La primera línea del metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros, conectará el sector de Bosa con la calle 72 y contará con 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas con el sistema TransMilenio.