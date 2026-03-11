En vivo
Salud  / Gremios reaccionan a suspensión del decreto sobre traslado de afiliados: "Nos alegra"

Gremios reaccionan a suspensión del decreto sobre traslado de afiliados: "Nos alegra"

Organizaciones del sector salud y representantes de pacientes se pronunciaron luego de que el Tribunal de Antioquia suspendiera provisionalmente el decreto que buscaba reorganizar millones de usuarios.

