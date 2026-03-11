Gabriel Jurado fue confirmado como nuevo director de la Cámara TIC y TV de Andesco

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) confirmó el nombramiento del exviceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, como nuevo director de la Cámara TIC y TV, instancia que agrupa a las principales empresas del sector de telecomunicaciones y televisión en Colombia.

La designación fue comunicada oficialmente a los afiliados mediante una circular firmada por el presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, en la que se informó que Jurado fue elegido tras un proceso de selección entre varios aspirantes. Según el gremio, el nuevo director cuenta con altas calidades técnicas y amplia experiencia en el sector público y privado, además de un profundo conocimiento de las dinámicas de la industria digital y de telecomunicaciones.

Jurado se desempeñó como viceministro de Conectividad del Ministerio TIC, cargo desde el cual lideró iniciativas relacionadas con expansión de redes, conectividad rural y desarrollo del ecosistema digital del país. Su llegada a la Cámara TIC y TV se da en un momento clave para la industria, marcado por debates regulatorios, transformaciones tecnológicas y retos financieros para los operadores tradicionales.

Desde Barcelona (España), donde recibió formalmente la invitación para asumir el cargo, Jurado habló con Juan Manuel Ramírez, director de BLU 4.0 de BLU Radio, y explicó cuál será el enfoque de su gestión al frente del gremio. “Aquí no venimos a competir con otros gremios, sino a cooperar. Todos tenemos que mirar hacia el mismo lado: el desarrollo de esta industria que hoy enfrenta momentos complejos, especialmente para los operadores tradicionales”, señaló.



El nuevo director agregó que el ecosistema digital funciona bajo una lógica de interdependencia. “Las capacidades de las redes son cada vez más necesarias para soportar los servicios digitales. Las plataformas y los creadores de contenidos no pueden funcionar sin las redes de los operadores, y los operadores tampoco pueden sostenerse sin quienes utilizan esas redes y garantizan su uso. Todos dependemos de todos”, afirmó.

Desde Andesco señalaron que el objetivo de la nueva dirección será fortalecer el trabajo articulado entre las empresas afiliadas y el gremio para impulsar el desarrollo del sector TIC y de televisión, así como su aporte a la competitividad y a la transformación digital de Colombia.