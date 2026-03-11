En vivo
Gabriel Jurado fue confirmado como nuevo director de la Cámara TIC y TV de Andesco

Gabriel Jurado fue confirmado como nuevo director de la Cámara TIC y TV de Andesco

Jurado se desempeñó como viceministro de Conectividad del Ministerio TIC, cargo desde el cual lideró iniciativas relacionadas con expansión de redes, conectividad rural y desarrollo del ecosistema digital del país.

