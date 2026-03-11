En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a hombre en el interior de su carro en Tunjuelito

Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a hombre en el interior de su carro en Tunjuelito

El hombre fue trasladado al hospital el Tunal, pero por la complejidad de sus heridas falleció.

Asesinaron a hombre en el interior de su carro en Tunjuelito
asesinaron a hombre en el interior de su carro en Tunjuelito
Foto: suministrada
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad