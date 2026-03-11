Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a hombre en el interior de su carro en Tunjuelito

Un nuevo hecho de sicariato se registró en Bogotá, esta vez en la localidad de Tunjuelito, en el Barrio Ciudad Tunal, en la tarde del miércoles, 11 de marzo.

Según información de las autoridades, unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, cerca al Centro Comercial Tunal alrededor de la 1:20 de la tarde, dispararon contra una persona que se encontraba en el interior de su vehículo particular.

Posterior al ataque que se registró exactamente en la calle 47B sur 24-25, la víctima fue trasladada de inmediato al hospital el Tunal, en donde falleció producto de la complejidad de sus heridas.

Luego de este crimen, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza la investigación correspondiente para determinar las causas de este violento hecho y, asimismo, identificar a los responsables de este asesinato.



Segundo caso de sicariato en la semana

Durante la tarde del martes 10 de marzo, un hombre que se encontraba en un establecimiento comercial tomando tinto recibió varios disparos de arma de fuego por parte de otro sujeto, en un intento de sicariato en la capital del país. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad, en la calle 161 con 19. Según información de la Policía Metropolitana, los agentes llegaron a atender la situación y llevaron al hombre agredido a urgencias.



El hombre fue llevado al hospital Simón Bolívar de la localidad de Usaquén tras recibir alrededor de cuatro disparos a la altura del tórax y en uno de sus brazos.