En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Cuáles son los pecados por los que no se puede comulgar y cuándo es necesario confesarse

Cuáles son los pecados por los que no se puede comulgar y cuándo es necesario confesarse

La Iglesia católica establece condiciones espirituales para recibir la Eucaristía. Conozca cuáles faltas se consideran graves y por qué es necesario confesarse antes de comulgar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad