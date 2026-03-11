Colombiana murió en España en incendio provocado por una expareja de su vecina

Conmoción en el municipio de Miranda de Ebro en Burgos, España, tras conocerse el brutal feminicidio de tres mujeres: dos españolas, de 58 y 78 años, y la colombiana Laura Valentina de apenas 24 años, cuando la expareja de una de ellas provocó un incendio en horas de la noche.

De acuerdo con el ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, fue un crimen hecho por la pareja de Dolores, la española de 58 años, quien, además, descubrieron con graves crímenes de violencia sexual e intrafamiliar, es decir, antecedentes de suma preocupación para las autoridades locales, en especial porque había estados en dos ocasiones en la cárcel.

El hecho ocurrió en una casa del centro de la localidad burgalesa, detrás del Ayuntamiento de este municipio. Fue provocado con un líquido inflamable que puso este hombre en el interior de la casa, que provocó un incendio de gran magnitud que no les dio tiempo de reacción a estas mujeres que terminaron perdiendo la vida en sus viviendas.

Crimen en Miranda de Ebro en España // Foto: redes sociales @RobertoLai74153

Lo lamentable de este hecho fue que la víctima colombiana no tenía ningún tipo de relación con estas personas, pero aún así se vio envuelta entre las llamas que terminaron provocando su fallecimiento en este crimen.



“Profundamente consternado por el trágico incendio ocurrido esta noche en Miranda de Ebro. Mi más sentido pésame y cariño a las familias de las personas fallecidas, y mis mejores deseos de una pronta recuperación a los heridos. Mucha fuerza a Miranda en estos momentos tan duros”, expresó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La alcaldesa decretó tres días de luto por este hecho y las banderas ondearán a media asta en memoria de las tres víctimas.

Por otro lado, el culpable se entregó horas después y ahí descubrieron sus crímenes previos en donde se relató violencia contra su pareja en 2023 cuando la encadenó y golpeó en repetidas ocasiones lo que llevó a casi dos años de prisión y otra en 2015 cuando cumplió una pena de seis años por el rapto de una menor de nueve años.