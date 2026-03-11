En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Colombiana murió en España en incendio provocado por una expareja de su vecina

Colombiana murió en España en incendio provocado por una expareja de su vecina

El crimen fue catalogado por las autoridades como algo "atroz", en especial porque el culpable tenía fuertes antecedentes en materia de violencia con mujeres.

