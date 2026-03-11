D1 sorprende con producto que incrementa masa muscular en gluteos y piernas en casa

Las rutinas de ejercicio en casa continúan ganando popularidad en Colombia, especialmente entre quienes buscan mantenerse activos sin necesidad de pagar una membresía en un gimnasio. En ese contexto, las ofertas de bienestar y actividad física se han convertido en una de las novedades más llamativas en las estanterías de Tiendas D1 durante las últimas semanas.

La cadena de descuento incluyó en su catálogo un set de bandas elásticas de entrenamiento compuesto por cinco unidades, un producto que rápidamente despertó interés entre los compradores por su precio accesible: 9.900 pesos.

Este tipo de implementos se ha vuelto uno de los más utilizados en rutinas de fortalecimiento muscular, sobre todo para quienes desean trabajar piernas y glúteos desde casa.

Nuevas bandas elásticas para aumentar masa muscular en gluteos y piernas del D1. Foto: Freepik

Un set del D1 diseñado para distintos niveles de resistencia

Uno de los principales atractivos del producto es que el paquete incluye cinco bandas con diferentes niveles de resistencia, lo que permite adaptar el entrenamiento según la capacidad física de cada persona o progresar gradualmente a medida que aumenta la fuerza muscular.



Las resistencias incluidas en el set son:



Muy ligera: 5 a 10 libras

5 a 10 libras Ligera: 10 a 15 libras

10 a 15 libras Media: 15 a 20 libras

15 a 20 libras Fuerte: 25 a 30 libras

25 a 30 libras Muy fuerte: 30 a 40 libras

Gracias a esta variedad, las bandas pueden ser utilizadas tanto por principiantes que están iniciando una rutina de ejercicio como por usuarios que ya tienen experiencia y desean incrementar la intensidad de sus entrenamientos.



Por qué las bandas elásticas ayudan a fortalecer piernas y glúteos

Los especialistas en entrenamiento funcional señalan que las bandas elásticas son una herramienta eficaz porque generan resistencia durante el movimiento, obligando a los músculos a trabajar más para completar cada repetición.

En disciplinas como el pilates o el entrenamiento de fuerza en casa, estos accesorios permiten activar de forma más profunda ciertos grupos musculares. En el caso de las piernas y los glúteos, colocar la banda por encima de las rodillas o alrededor de los tobillos obliga a que el cuerpo active el glúteo medio y los estabilizadores de la cadera, músculos clave para mejorar la estabilidad y la potencia en movimientos como caminar, correr o subir escaleras.

Además, las bandas ofrecen ventajas importantes frente a otros equipos de gimnasio:



Son ligeras y fáciles de transportar.

Permiten trabajar todo el cuerpo.

Se pueden usar en espacios pequeños, como una sala o una habitación.

Facilitan incrementar progresivamente la intensidad del ejercicio.

Publicidad

Cinco ejercicios recomendados para entrenar en casa

Expertos en entrenamiento con bandas recomiendan varios ejercicios que se pueden realizar sin maquinaria adicional. Entre los más populares se encuentran:



Elevación frontal con bandas: Ideal para fortalecer brazos y hombros mientras se trabaja la resistencia. Flexión lateral con bandas: Ayuda a activar los músculos del abdomen y el core. Patada de glúteos con bandas: Uno de los movimientos más efectivos para desarrollar la musculatura del glúteo. Curl de piernas acostado: Trabaja la parte posterior de las piernas, especialmente los isquiotibiales. Extensiones de tríceps con banda: Permite fortalecer la parte posterior de los brazos sin pesas.

Para el trabajo específico de glúteos y piernas, una dinámica común consiste en acostarse de lado en el suelo con la banda colocada sobre los tobillos y las piernas extendidas. Luego se eleva la pierna superior, generando tensión en la goma. Este movimiento obliga a los músculos de la cadera y los glúteos a activarse para vencer la resistencia.



Otros accesorios para complementar el entrenamiento

Además del set de bandas, en las tiendas de la cadena también se pueden encontrar otros artículos para acondicionamiento físico en casa. Entre ellos destacan tapetes para ejercicio y pelotas de gimnasia, cada uno con un precio cercano a $24.900 pesos, elementos que suelen utilizarse para rutinas de pilates, estiramientos y ejercicios de equilibrio.

Con esta nueva oferta, Tiendas D1 busca ampliar su catálogo de productos de bienestar, apostando por opciones económicas que permitan a los colombianos mantenerse activos, mejorar su condición física y fortalecer músculos clave como los de las piernas y los glúteos sin salir de casa.