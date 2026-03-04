Tiendas D1 sorprende con producto que alivia los cólicos menstruales a un bajo precio

Publicidad
La temporada de productos extraordinarios ya se vive en Tiendas D1 y, como es habitual, llegaron nuevas referencias para el hogar, el cuidado personal y otras categorías que suelen agotarse rápidamente.
No obstante, uno de los artículos que más comentarios ha generado en redes sociales y entre los compradores es una solución sencilla y económica para aliviar los cólicos menstruales.
Se trata de la bolsa de agua caliente de la marca Reg Falg, disponible por $17.500, un precio que la ubica por debajo de opciones similares en otros supermercados, donde este tipo de producto puede encontrarse desde los $20.000 en adelante.
El dolor menstrual, también conocido como dismenorrea, afecta a una gran parte de las mujeres durante su ciclo. Estas molestias suelen sentirse en la parte baja del abdomen y la pelvis, y en algunos casos pueden ser lo suficientemente intensas como para limitar las actividades diarias.
Ante este panorama, muchas personas buscan alternativas naturales que ayuden a disminuir el malestar sin recurrir de inmediato a analgésicos.
El calor localizado es una de las recomendaciones más utilizadas, debido a que favorece la relajación muscular y mejora la circulación sanguínea en la zona afectada.
En ese contexto, la propuesta de D1 se convierte en una opción práctica y de bajo costo para quienes buscan alivio.
Entre los aspectos más relevantes de este producto se encuentran:
El uso de calor como remedio casero cuenta con respaldo en recomendaciones médicas para molestias leves o moderadas. Entre sus principales beneficios se destacan:
Para usarla correctamente, se recomienda llenar la bolsa con agua caliente —sin que esté hirviendo— hasta un 75% de su capacidad, extraer el aire restante, cerrar firmemente el tapón y aplicarla en la parte baja del abdomen durante 10 a 15 minutos.
Aunque esta bolsa de agua caliente puede ser una solución práctica para aliviar molestias ocasionales, si los dolores menstruales son muy intensos, frecuentes o incapacitantes, lo más aconsejable es consultar con un profesional de la salud para descartar otras condiciones.