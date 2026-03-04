Tiendas D1 sorprende con producto que alivia los cólicos menstruales a un bajo precio

La temporada de productos extraordinarios ya se vive en Tiendas D1 y, como es habitual, llegaron nuevas referencias para el hogar, el cuidado personal y otras categorías que suelen agotarse rápidamente.

No obstante, uno de los artículos que más comentarios ha generado en redes sociales y entre los compradores es una solución sencilla y económica para aliviar los cólicos menstruales.

Se trata de la bolsa de agua caliente de la marca Reg Falg, disponible por $17.500, un precio que la ubica por debajo de opciones similares en otros supermercados, donde este tipo de producto puede encontrarse desde los $20.000 en adelante.

La bolsa de agua caliente del D1 para aliviar los cólicos

El dolor menstrual, también conocido como dismenorrea, afecta a una gran parte de las mujeres durante su ciclo. Estas molestias suelen sentirse en la parte baja del abdomen y la pelvis, y en algunos casos pueden ser lo suficientemente intensas como para limitar las actividades diarias.



Ante este panorama, muchas personas buscan alternativas naturales que ayuden a disminuir el malestar sin recurrir de inmediato a analgésicos.

El calor localizado es una de las recomendaciones más utilizadas, debido a que favorece la relajación muscular y mejora la circulación sanguínea en la zona afectada.

En ese contexto, la propuesta de D1 se convierte en una opción práctica y de bajo costo para quienes buscan alivio.

Características de la bolsa de agua caliente del D1 que la hacen destacar

Entre los aspectos más relevantes de este producto se encuentran:



Capacidad de un litro , ideal para conservar el calor durante varios minutos.

, ideal para conservar el calor durante varios minutos. Temperatura máxima de hasta 80°C , según especificaciones del fabricante.

, según especificaciones del fabricante. Dimensiones de 28 x 24 x 4 centímetros, adecuadas para ubicarla en el abdomen bajo o la zona lumbar.

adecuadas para ubicarla en el abdomen bajo o la zona lumbar. Forro de peluche suave al tacto , pensado para brindar mayor comodidad en los días de mayor sensibilidad.

, pensado para brindar mayor comodidad en los días de mayor sensibilidad. Abertura lateral para las manos , que permite mantener el calor y aportar una sensación adicional de abrigo.

, que permite mantener el calor y aportar una sensación adicional de abrigo. Disponibilidad en colores blanco y rosa.

Beneficios del calor para aliviar los cólicos menstruales

El uso de calor como remedio casero cuenta con respaldo en recomendaciones médicas para molestias leves o moderadas. Entre sus principales beneficios se destacan:



Relajación muscular: el calor ayuda a disminuir los espasmos uterinos responsables del dolor.

el calor ayuda a disminuir los espasmos uterinos responsables del dolor. Mejor circulación sanguínea: aumenta el flujo en la zona pélvica, reduciendo la congestión.

aumenta el flujo en la zona pélvica, reduciendo la congestión. Disminución de la tensión abdominal: contribuye a aliviar la sensación de presión.

contribuye a aliviar la sensación de presión. Alternativa a medicamentos en casos leves: puede ser tan efectivo como algunos analgésicos para dolores moderados.

Para usarla correctamente, se recomienda llenar la bolsa con agua caliente —sin que esté hirviendo— hasta un 75% de su capacidad, extraer el aire restante, cerrar firmemente el tapón y aplicarla en la parte baja del abdomen durante 10 a 15 minutos.

Aunque esta bolsa de agua caliente puede ser una solución práctica para aliviar molestias ocasionales, si los dolores menstruales son muy intensos, frecuentes o incapacitantes, lo más aconsejable es consultar con un profesional de la salud para descartar otras condiciones.