En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Otro imputado por contratos entre el AMVA y Bomberos Itagüí pidió principio de oportunidad

Otro imputado por contratos entre el AMVA y Bomberos Itagüí pidió principio de oportunidad

Audiencia de acusación contra tres implicados se suspendió para el 8 de abril con el fin de analizar lo que ya es una segunda solicitud del mismo tipo en el caso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad