Otro imputado por contratos entre el AMVA y Bomberos Itagüí pidió principio de oportunidad

El ventilador está totalmente prendido en el presunto caso de corrupción por varios contratos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín.

Así quedó en evidencia durante la más reciente audiencia de acusación contra María Yaneth Rúa, supervisora de contratos en el Área Metropolitana; Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y Elkin De Jesús, exrepresentante legal y vocal de la misma institución, tras una nueva revelación por parte del fiscal del caso.

Se trata de una segunda solicitud de principio de oportunidad de uno de los procesados para colaborar con la justicia y esclarecer lo ocurrido con presuntas irregularidades en siete contratos que suman 17 mil millones de pesos y en los que la Fiscalía ha argumentado la posible existencia de manipulación de facturas, cambios de valores, pagos de anticipos en efectivo y posibles acuerdos para favorecer a terceros.

Esto dijo el fiscal respecto a la solicitud que será analizada y llevó a suspender la diligencia judicial hasta el próximo 8 de abril. En una de las situaciones ya el trámite arrancó, mientras que en otra se analiza la terminación anticipada a la acción penal.



"El oficio dice que respetuosamente me permito informar que el suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia a la acción penal en relación a uno de los procesados y no solo a uno su señoría pues también ya me encuentro con la el trámite de otra de las partes", mencionó el delagado del ente acusador.

En el caso también están siendo procesados y recientemente fueron imputados pero sin medida privativa de la libertad el extesorero del Cuerpo de Bomberos, Juan Alberto Cardona, además de Juan David Palacio, entonces director del Área Metropolitana y las exsubdirectoras Ambientales de la misma autoridad, Ana María Roldán y Diana María Montoya.