Hombre intentó subir bicicleta robada a TransMilenio y este detalle permitió la captura

Hombre intentó subir bicicleta robada a TransMilenio y este detalle permitió la captura

El hombre tenía planeado huir en el articulado y aprovechar la multitud para pasar desapercibido por las autoridades, pero cuando llegó ya lo estaban esperando las autoridades.

