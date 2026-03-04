Hombre intentó subir bicicleta robada a TransMilenio y este detalle permitió la captura

A través de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se conoció un caso en el cual la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre que había robado una bicicleta minutos antes en la localidad de Usaquén y quien planeaba escapar usando la multitud que se moviliza en TransMilenio.

El caso ocurrió en la tarde de este miércoles, 4 de marzo. El delincuente, de 21 años, despojó a una persona de su bicicleta en la localidad de Usaquén usando la intimidación y para poder moverse rápido, se dirigió a la estación de la Calle 100 en donde planeaba subir el objeto robado.

Sin embargo, un detalle no permitió que cumpliera con su cometido: la denuncia del ciudadano. De acuerdo con las autoridades, al minuto del robo se reportó lo sucedido y gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, además de la descripción física que había sobre el delincuente, se logró ubicar rápidamente y cuando llegó a este punto ya era esperado por las autoridades.

Capturan hombre que robó bicicleta // Foto: Secretaría de Seguridad

“Estoy muy agradecido con la Policía Nacional, de Bogotá y en especial con la de TransMilenio que me ayudaron a recuperar la bicicleta el día de hoy”, expresó la víctima sobre lo sucedido, a través de un video publicado por la propia Secretaría de Seguridad.



El capturado fue trasladado a la URI de Paloquemao en donde enfrentará los cargos por hurto, además a la espera de su caso, pues la víctima habría interpuesto una demanda formal por lo sucedido y el caso podría ser escalado por las autoridades, asimismo, la bicicleta volvió a las manos del dueño tras este hecho.

La Policía Nacional les recordó a todos los ciudadanos la necesidad de reportar cualquier caso de hurto para poner en acción cualquier plan en contra de la delincuencia, además de usar los canales oficiales para poder cumplir con esta labor a tiempo.