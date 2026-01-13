Carro se estrelló contra un poste en Usaquén y genera trancón en el norte de Bogotá

Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este martes 13 de enero en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo particular se estrellara contra un poste en la calle 190 con carrera Séptima, en la localidad de Usaquén.

Al lugar llegaron una ambulancia y una unidad de Tránsito para atender la emergencia y regular la movilidad en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni las causas del choque.