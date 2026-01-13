En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Carro se estrelló contra un poste en Usaquén y genera trancón en el norte de Bogotá

Carro se estrelló contra un poste en Usaquén y genera trancón en el norte de Bogotá

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni las causas del choque.

Publicidad

Publicidad

Publicidad