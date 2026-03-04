ANLA aprobó construcción de la variante Sopó, clave para mejorar la movilidad en la Sabana de Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la modificación de la licencia ambiental para la Variante de Sopó, un tramo del proyecto Accesos Norte Fase II, considerado clave para descongestionar la movilidad en el norte de Bogotá y en Cundinamarca.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 000585 de 2026, y permitirá avanzar en obras que combinan mejoramiento de vías existentes y construcción de nuevos tramos.

La intervención contempla 5,7 kilómetros de vía mejorada y 1,5 kilómetros de vía nueva, conformando un corredor perimetral oriental en Sopó que conectará de manera más eficiente con la Autopista Norte (sector Aposentos) y la Perimetral Oriental de Bogotá. Además, se construirán intersecciones estratégicas, como la glorieta de Tres Esquinas y la glorieta de la Calle 3 Sur, que buscan garantizar un flujo vehicular más seguro y continuo.

Variante Sopó. Foto: Suministrada

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) será la encargada de supervisar que el concesionario cumpla con todas las obligaciones ambientales y contractuales durante las fases de construcción y operación. Actualmente, el concesionario mantiene la infraestructura existente y deberá cumplir unas condiciones previas antes de iniciar oficialmente la construcción del nuevo tramo.



El proyecto no solo apunta a mejorar la conectividad, sino también a dinamizar la región, facilitando el transporte de personas y mercancías y fortaleciendo la movilidad local y regional. Según la ANI, la variante de Sopó será un eje fundamental para el desarrollo urbano y la integración del norte de Bogotá con los municipios vecinos.

Con la autorización de la ANLA, el proyecto 5G Accesos Norte Fase II avanza un paso más hacia su consolidación, ofreciendo una alternativa vial que promete descongestionar el tráfico, reducir tiempos de desplazamiento y generar beneficios económicos y sociales para la región.