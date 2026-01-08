La ANLA otorga licencia ambiental para transformar la Autopista Norte: gobernador dio detalles

Tras un complejo proceso de preconstrucción que se extendió por cinco años, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció avances definitivos para la ampliación de la Autopista Norte. En diálogo con Mañanas Blu, el mandatario confirmó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió finalmente la licencia ambiental necesaria para dar inicio a este proyecto de infraestructura vital para la conectividad de Bogotá y el departamento.



Detalles técnicos y una inversión billonaria

El proyecto, que fue adjudicado originalmente en el año 2019, contempla una inversión de 1.8 billones de pesos. La intervención abarca 5.8 kilómetros de autopista, los cuales pasarán de tener tres carriles a contar con seis carriles, además de la extensión del sistema de transporte masivo Transmilenio (BRT). Según el gobernador, esta obra no solo busca terminar con los embotellamientos continuos en el corredor, sino también solucionar los problemas de inundación que afectan la zona frecuentemente.



El fin de una larga espera en preconstrucción

El gobernador Rey destacó que, aunque los contratos suelen tener una etapa preconstructiva de dos años para ajustar diseños y obtener permisos, este proyecto enfrentó una demora excepcional, cerrando dicha fase después de cinco años. Con la resolución de la ANLA, el proceso entra en su etapa final de perfeccionamiento.

Rey enfatizó que, una vez la licencia quede en firme —lo cual ocurriría en un plazo de 15 días a tres meses dependiendo de posibles recursos de reposición—, el concesionario deberá presentar el cronograma definitivo. Se estima que la maquinaria y los trabajadores podrían verse en la vía hacia los meses de marzo o abril de este año.

Escuche aquí la entrevitsta: