Familia de La Plata, Huila, recibió dignamente el cuerpo de su ser querido tras 25 años

Luego de 25 años, se cierra un capítulo de una larga y prolongada espera en la búsqueda de Orfanid Torres Collo por parte de su familia, que nunca perdió la esperanza de encontrar a su ser querido en Huila.

Hoy esa incertidumbre terminó para esta familia oriunda del municipio de La Plata, en el occidente del Huila, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) les hiciera entrega digna del cuerpo de su hija y hermana.

“En el marco de la investigación humanitaria extrajudicial que se adelantó en la quinta fase de intervención sobre el Cementerio Central de Neiva, en sitios en tierra, se tenía conocimiento del caso de Orfanid Torres Collo. Este caso fue un reto para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, territorial Huila, por las complejidades de su identificación”, señaló Ángela Patricia Cordon Quintero, investigadora de la UBPD – Huila.

Según el testimonio de su familia, Orfanid salió muy joven de su hogar en La Plata y mantuvo comunicación ocasional hasta el año 2000. Desde entonces, no volvieron a tener noticias ciertas sobre su paradero.



Durante la cuarta fase de intervención en el Cementerio Central de Neiva, desarrollada entre el 9 y el 21 de diciembre de 2024, con el acompañamiento de personas firmantes del Acuerdo de Paz, se recuperó el cuerpo de Orfanid, quien había sido sepultada como persona no identificada en este camposanto.

Para su identificación fue fundamental el trabajo previo de investigación con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros y las familias buscadoras, así como el proceso técnico y forense adelantado por la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, que permitió confirmar plenamente su identidad.

“Este resultado fue posible gracias a la articulación interinstitucional que permitió llevar a cabo la entrega digna, junto con el apoyo de entidades municipales, para que la familia pudiera cerrar este ciclo de zozobra al conocer qué ocurrió con su ser querido”, indicó la profesional de la UBPD.

A la fecha, en siete intervenciones realizadas en el Cementerio Central de Neiva, se han recuperado al menos 97 cuerpos de personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en medio del conflicto armado.