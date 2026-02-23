En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Familia de La Plata, Huila, recibió dignamente el cuerpo de su ser querido tras 25 años

Familia de La Plata, Huila, recibió dignamente el cuerpo de su ser querido tras 25 años

A la fecha, en siete intervenciones realizadas en el Cementerio Central de Neiva, se han recuperado al menos 97 cuerpos

Publicidad

Publicidad

Publicidad