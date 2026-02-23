Hospital de Usme: Alcaldía responde a alerta de la Contraloría Distrital por retrasos y sobrecostos

La Contraloría de Bogotá alertó retrasos y sobrecostos en la construcción del Nuevo Hospital de Usme que ya acumulan 37 meses. La Alcaldía de Bogotá respondió y defendió la gestión del proyecto, asegurando que ha ejercido control permanente sobre el contratista y que la apertura gradual del hospital garantiza condiciones técnicas adecuadas para su funcionamiento.

La Administración Distrital, a través de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, reconoció que la obra ha tenido retrasos, pues debía entregarse en 2023, pero sostuvo que desde el inicio se han aplicado mecanismos de seguimiento y control para exigir el cumplimiento del contrato al Consorcio Nuevo Hospital de Usme.

De acuerdo con el comunicado, entre 2023 y 2025 se adelantaron procesos sancionatorios por incumplimientos parciales y se activaron herramientas contractuales para conminar al contratista a ajustar cronogramas y obligaciones. Además, la Subred aseguró que se han realizado comités semanales de obra con el acompañamiento de la interventoría y de los organismos de control.

La respuesta llega luego de que la Contraloría advirtiera que el proyecto acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y que el contrato prácticamente duplicó su plazo tras múltiples prórrogas, suspensiones y modificaciones, extendiéndose ahora hasta junio de 2026.



Frente a los cuestionamientos por la entrega por secciones de la obra, la Alcaldía defendió el modelo de apertura por fases. Señaló que este esquema permite que cada servicio entre en operación bajo condiciones técnicas verificadas, con personal capacitado y procesos validados, priorizando la seguridad del paciente.

Para la Contraloría, por el contrario, la apertura por fases es sinónimo de incumplimiento, pues la obra en su totalidad no se entregaría en los tiempos originalmente establecidos; “evidencia retrasos significativos en un proyecto estratégico para la ciudad”, enfatizó el organismo de control.

En cuanto a la prestación de servicios, la Subred argumentó que el pasado 18 de febrero comenzó a funcionar el servicio resolutivo de consulta externa, que incluye especialidades como cardiología, urología, gastroenterología, ortopedia y traumatología, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar y medicina general, entre otras.

Según la Administración, el hospital registra un avance de obra del 97 % y ya superó las rutas críticas asociadas a diseños y servicios públicos. La meta es que en junio de 2026 estén habilitados todos los servicios asistenciales, incluyendo urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía.

La obra, cuya inversión supera los 280 mil millones de pesos, está llamada a beneficiar a cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad. No obstante, la Contraloría ha insistido en que persisten problemas técnicos, especialmente en el sistema eléctrico y la energización total del hospital, aspectos clave para su operación plena.