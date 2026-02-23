En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hospital de Usme: Alcaldía responde a alerta de la Contraloría Distrital por retrasos y sobrecostos

Hospital de Usme: Alcaldía responde a alerta de la Contraloría Distrital por retrasos y sobrecostos

Está programado que en el mes de junio esté en funcionamiento pleno el Hospital de Usme, cuya entrega inicialmente estaba prevista para 2023.

Publicidad

Publicidad

Publicidad