En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hospital de Usme se entregará con 37 meses de retraso y sobrecostos por más de $280.000 millones

Hospital de Usme se entregará con 37 meses de retraso y sobrecostos por más de $280.000 millones

La Contraloría de Bogotá advirtió que el Nuevo Hospital de Usme, contratado en 2020 y previsto para 2023, entrará en operación de manera gradual tras acumular casi tres años de retraso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad