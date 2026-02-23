Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos en el país. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado posicionarse entre los preferidos de los colombianos gracias a la transparencia en sus procesos.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo se realiza en el siguiente horario habitual:
Lunes a sábado: 4:00 p. m.
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar de forma ágil si su número fue ganador. La puntualidad en la entrega de la información es uno de los factores que ha fortalecido su credibilidad en el mercado.
El Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estrategias:
Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según la precisión del acierto y el valor apostado.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica. Los montos de apuesta permiten participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes lo hacen con mayor frecuencia:
Este rango facilita la participación sin necesidad de realizar inversiones elevadas, manteniendo el juego al alcance de más personas.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:
Con reglas claras, horarios definidos y múltiples opciones de apuesta, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las alternativas de chance más consultadas por los colombianos.