Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Hora del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego se ha consolidado entre los favoritos de los apostadores gracias a la transparencia de sus procesos y la rapidez en la publicación de resultados.

El sorteo se realiza en el siguiente horario habitual:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar de forma ágil si su número fue ganador. La puntualidad en la entrega de la información es uno de los factores que ha fortalecido su credibilidad en el mercado.



Modalidades de juego disponibles

El Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): se debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite ganar si se aciertan las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según la precisión del acierto y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica. Los montos de apuesta permiten participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes lo hacen con mayor frecuencia:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación sin necesidad de realizar inversiones elevadas, manteniendo el juego al alcance de más personas.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: se requieren documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con reglas claras, horarios definidos y múltiples opciones de apuesta, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las alternativas de chance más consultadas por los colombianos.