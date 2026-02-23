En vivo
Invierno deteriora corredores viales en Santander: Sucre y Jesús María, incomunicados

Cortes de talud y material sobre la calzada obligan a frenar el transporte rural; piden maquinaria urgente para remover escombros.

Lluvias afectan corredores rurales de Santander
Imagen de Gestión del Riesgo. Lluvias afectan corredores rurales de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

