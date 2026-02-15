Lluvias colapsan vías en San Vicente de Chucurí, Santander: 500 familias incomunicadas

En vivo
El invierno partió en dos al municipio: derrumbes y rocas gigantes bloquean las vías, comunidades enteras quedaron sin movilidad ni abastecimiento, mientras toneladas de cacao, naranja y banano se pierden represadas.

Derrumbes bloquean al municipio de San Vicente de Chucurí
Imagen de la Administración Municipal. Derrumbes bloquean al municipio de San Vicente de Chucurí
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

