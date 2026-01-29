Activan plan de contingencia en San Vicente de Chucurí por afloramiento de hidrocarburo

Ecopetrol activó un plan de contingencia tras detectar la presencia de hidrocarburo, de origen aún desconocido, en un predio del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander.

El afloramiento se registró en la finca Villa Amparo, ubicada en la vereda La Vizcaína. “Aunque el terreno no es propiedad de Ecopetrol y en el punto exacto no existen líneas activas ni infraestructura operativa de la compañía, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de atención y respuesta para verificar el posible origen del fluido”, señaló Ecopetrol en un comunicado.

Como parte de las acciones iniciales, tomaron muestras del producto, las cuales serán analizadas en los laboratorios del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET). De igual manera, “se realizó el cerramiento y aseguramiento del área, mediante la instalación de barreras de control y contención en un perímetro aproximado de dos metros, con el fin de mitigar posibles riesgos para las comunidades cercanas y el entorno ambiental”, indicó la estatal petrolera.

Ecopetrol informó que la situación fue notificada oportunamente a la Administración Municipal de San Vicente de Chucurí y que en las próximas horas se adelantará una visita técnica conjunta al sitio del evento, para evaluar las condiciones del afloramiento.



Sobre el tema, el secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, indicó que se solicitó el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional, al considerar necesario iniciar acciones preventivas.

“Vamos a oficiar a la corporación para que realice las inspecciones correspondientes, ya que por jurisdicción es San Vicente de Chucurí quien debe atender la situación. Considero que se debe iniciar una acción preventiva inmediata por los factores de riesgo asociados”, señaló el funcionario.

Granados recordó antecedentes ambientales en la región, como el caso de Lizama 158, que comenzó con un afloramiento mínimo y posteriormente derivó en una emergencia ambiental mayor, por lo que insistió en la importancia de una respuesta temprana y rigurosa mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen del fluido.

Las autoridades ambientales y Ecopetrol continúan con el seguimiento del caso, a la espera de los resultados de los análisis técnicos que permitan esclarecer las causas del afloramiento.