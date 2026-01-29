En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Activan plan de contingencia en San Vicente de Chucurí por afloramiento de hidrocarburo

Activan plan de contingencia en San Vicente de Chucurí por afloramiento de hidrocarburo

Muestras del producto son analizadas en el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición.

Publicidad

Publicidad

Publicidad