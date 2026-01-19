En vivo
Auditoría revela hallazgos fiscales en Ecopetrol superior a $86.000 millones

Auditoría revela hallazgos fiscales en Ecopetrol superior a $86.000 millones

La Contraloría General de la República puso al descubierto graves fallas administrativas en Ecopetrol que derivaron en hallazgos fiscales por $86.054 millones, relacionados con la inoperancia del Ecoparque Solar Providencia y con la falta de imposición oportuna de multas a un contratista.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

