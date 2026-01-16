Presidente de la USO, César Loza, representará a trabajadores en junta de Ecopetrol

El nombramiento se da en medio del proceso de renovación de este órgano directivo, luego de que se confirmara la salida de dos de sus integrantes y se abriera la puerta a una recomposición interna.

La elección de Loza responde a los mecanismos establecidos dentro de los estatutos de la compañía, que permiten la participación de un delegado de los trabajadores en el máximo escenario de decisión corporativa.

Ecopetrol informó que el dirigente sindical ocupará oficialmente este cargo a partir de la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, prevista para marzo de este año, en la que también se definirán otros cambios dentro de la junta.

Y es que cabe recordar que previo a la elección, un grupo de trabajadores del sindicado había pedido que se suspendiera el proceso de votación alegando que se había hecho un cambio abrupto en el cronograma de votación, por lo cual no hubo difusión máxima de las propuestas.



Sin embargo, al conocerse la decisión de esta elección, quienes resaltaron el nombramiento de César Loza son los pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores CUT.

“Un hito en la historia de las luchas obreras de que uno de sus trabajadores alcance un puesto en la alta dirección de la entidad", escribió Fabio Arias, presidente de la CUT.

Además del cupo asignado a los trabajadores, el Gobierno nacional también presentará en las próximas semanas a sus candidatos para integrar la junta directiva. Entre los nombres que han sonado para ocupar esos espacios se encuentran perfiles técnicos y académicos que deberán ser aprobados por los accionistas. Así mismo, con estos movimientos, se espera que la nueva junta directiva de Ecopetrol quede completamente definida en marzo, cuando se establezca la hoja de ruta de la compañía para los próximos años.

En diálogo con Mañanas Blu, Loza, dijo que su llegada a la junta fue facilitada por la administración actual, Loza ha dejado claro que mantiene posturas divergentes frente a la visión del presidente Gustavo Petro en temas clave.

El líder sindical ha manifestado su oposición rotunda a la venta de los activos de Ecopetrol en el Permian (Estados Unidos), argumentando que esta decisión sería técnicamente inconveniente para la empresa. Según Loza, desprenderse de esos activos significaría quitarle a Ecopetrol el 10% de sus reservas (189 millones de barriles) y reducir su producción diaria en 115,000 barriles equivalentes. Para él, fortalecer el negocio original de hidrocarburos es esencial para garantizar la seguridad y soberanía energética del país.



Visión sobre la transición energética y el gas

En cuanto a la transición energética, Loza sostiene que, si bien es necesaria, no puede ser una decisión abrupta que detenga la producción de petróleo y gas. Advirtió que Colombia ha aumentado su dependencia del gas importado, pasando de un 4% a finales de 2024 a cifras cercanas al 20% en la actualidad, con el riesgo de tener que importar el 50% para el año 2029 si no se incrementa la producción local. "Necesitamos producir más petróleo y gas", afirmó el dirigente, subrayando que su postura en la junta buscará proteger el negocio original de la compañía frente a la intención gubernamental de marchitarlo.



Renuncia a la USO y sucesión

Para formalizar su ingreso a la junta directiva, Loza deberá presentar su renuncia a la presidencia de la USO y a su condición de dirigente sindical, ya que no es posible ejercer ambos cargos simultáneamente. Se espera que su reemplazo en el sindicato sea el compañero Martín Fernando Rabelo, un operador de la refinería de Barrancabermeja con amplia experiencia sindical. Loza ocupará su cargo en la junta inicialmente por un periodo de 4 años, asumiendo esta responsabilidad como un avance significativo en la democracia obrera participativa de Colombia.

