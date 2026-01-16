En vivo
Economía / Presidente de la USO, César Loza, representará a trabajadores en junta de Ecopetrol

Presidente de la USO, César Loza, representará a trabajadores en junta de Ecopetrol

Tras la votación, Ecopetrol confirmó que quien será el representante de los trabajadores ante la junta directiva es César Loza, presidente de la USO.

