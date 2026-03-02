José Enamorado conquista a los hinchas del Gremio con golazo en clásico durante final

El 1 de marzo quedó marcado como una noche especial para José Enamorado. El extremo colombiano se convirtió en figura en la final de ida del Campeonato Gaúcho, donde Grêmio goleó 3-0 a Internacional en el clásico de Porto Alegre. Su gol, un bombazo de media distancia, no solo abrió el marcador, sino que terminó de conquistar a una hinchada que ya empieza a corear su nombre.

El tanto llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando el partido aún estaba 0-0, pero tras un rebote en el área después de un tiro de esquina, Enamorado controló un balón que venía con potencia, lo impactó y sacó un remate imparable para el arquero Sergio Rochet. Así, el barranquillero puso a celebrar a miles de hinchas.

LITERALMENTE ENAMORADOS 🇪🇪📲 O primeiro da noite saiu dos pés do nosso camisa 99. E que gol! 🤩#Gauchão2026 #Grenal450 pic.twitter.com/bkNL7A62Yp — Grêmio FBPA (@Gremio) March 1, 2026

En entrevista con Blog Deportivo, el jugador no ocultó su felicidad. Para él, fue la recompensa al trabajo silencioso que ha venido haciendo desde su llegada al fútbol brasileño.

“Muy contento, feliz, porque se me dio la oportunidad de marcar en un clásico, en otra final (...) El balón venía un poco fuerte y gracias a Dios alcancé a controlarla bien hacia adelante. Cuando vi que todos venían saliendo para bloquear, rematé antes”, relató en los micrófonos de Blu Radio.



José Enamorado X: @Gremio

El clásico vs. Internacional

Más allá del gol, Enamorado destacó lo que significa disputar el clásico en Porto Alegre, calificándolo como un partido que "se gana sí o sí”. La intensidad con la que se vive en la previa y durante el encuentro fue algo que lo impactó desde el primer momento. Con la ventaja 3-0 en la serie, el plantel sabe que aún falta el duelo de vuelta en casa del rival, pero el colombiano fue claro: la mentalidad es mantener la concentración y cerrar el título.

Vale recordar que la final de vuelta será el domingo 8 de marzo a las 4:00 de la tarde y esta vez el Gremio oficiará como visitante.

𝘋𝘦 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢: 𝘶𝘮 𝘨𝘰𝘭𝘢𝘤̧𝘰 𝘯𝘰 𝘱𝘰̂𝘳 𝘥𝘰 𝘴𝘰𝘭 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘰 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘰 🇪🇪🌅💙



🎥 Du.Drone#Gauchão2026 #Grenal450 pic.twitter.com/meQsbbbynU — Grêmio FBPA (@Gremio) March 2, 2026

Publicidad

En Brasil, su técnico lo llenó de elogios por su despliegue físico y capacidad para recorrer la banda durante todo el partido.

"La idea es seguir trabajando, seguir mejorando día a día, porque sabemos que esto no termina aquí y que todavía falta mucho camino por recorrer", concluyó el exjugador de Junior.