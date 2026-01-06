La millonada que recibiría Junior si cierra la venta de José Enamorado

La temporada 2025 ha sido, tal vez, el punto más alto en la carrera de José Enamorado y también ha representado un negocio redondo para el Junior de Barranquilla. El extremo, figura del título en la Liga BetPlay, está cerca de cerrar su primera experiencia en el fútbol internacional y le dejará millonarias ganancias al cuadro tiburón, justo cuando el equipo se alista para enfrentar retos locales e internacionales.

Desde el cierre del campeonato, el nombre de Enamorado ha sonado con fuerza en el mercado y, tras varias negociaciones, todo apunta a que ya tiene definido su futuro fuera del fútbol colombiano.



Gremio sería el nuevo destino de Enamorado

El nuevo club de José Enamorado sería Gremio de Porto Alegre, uno de los históricos del balompié brasileño. La negociación avanzó luego de que el equipo brasileño aceptara pagar tres millones de dólares, cifra correspondiente a la cláusula de rescisión que Junior había fijado desde el inicio de los diálogos.

Si bien la primera oferta no convenció, la insistencia de Gremio y una propuesta más atractiva destrabaron el acuerdo. Ahora, el traspaso está prácticamente confirmado y solo restan detalles para finiquitar el fichaje.

Desde el entorno del club barranquillero se confirmó que la operación está definida en un 95 %, por lo que Enamorado no vestirá los colores rojiblancos en el año 2026.



Gremio descendió a la B Foto: AFP

Venta de José Enamorado deja millonarias ganancias a Junior

La transferencia no solo es relevante por el monto total, sino también por la distribución de los derechos económicos del jugador. Junior poseía el 60 % del pase, mientras que el 40 % restante pertenece a Real Cartagena.

Con base en la cifra acordada, el reparto será el siguiente:



Junior de Barranquilla: 1.800.000 dólares

Real Cartagena: 1.200.000 dólares

Para ambos clubes, el ingreso representa un alivio financiero significativo y un premio a la proyección del futbolista.



Junior tiene reemplazo para suplir la baja clave

En lo deportivo, la salida de Enamorado es un golpe importante para el cuadro tiburón. Fue determinante en la final ante Deportes Tolima, serie en la que anotó tres goles y selló la estrella número once.

Publicidad

Pensando en su reemplazo, Junior tendría sobre la mesa a Cristian Barrios. La directiva esperaba cerrar primero la venta de Enamorado para retomar las negociaciones con América de Cali y concretar la llegada del extremo, quien firmaría contrato por tres años.