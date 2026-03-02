En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Pedían dinero por liberarlas y denunciamos ante el Gaula: hermana de menores asesinadas en Malambo

Pedían dinero por liberarlas y denunciamos ante el Gaula: hermana de menores asesinadas en Malambo

Las víctimas de 14 y 17 años había salido a encontrarse con unos "amigos" que conocieron durante la temporada de Carnaval.

Publicidad

Publicidad

Publicidad