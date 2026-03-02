Pedían dinero por liberarlas y denunciamos ante el Gaula: hermana de menores asesinadas en Malambo

El pasado 17 de febrero, pleno martes de Carnaval, Sheridan Sofías Hernández Noriega, de 14 años, y su hermana Keyla Nicól de 17, salieron de su casa en el barrio La Sierrita, rumbo al municipio de Malambo para encontrarse con unos amigos que había conocido durante las fiestas.

Ese fue el último día que sus familiares pudieron verlas de cerca con vida, pues al día siguiente, a eso de las 11 de la noche, comenzó la verdadera pesadilla que finalizaría con un trágico desenlace.

A esa hora familiares de las menores empezaron a recibir mensajes de una sola vista, en los que les exigían entre 5 y 20 millones de pesos para dejarlas en libertad, contó Wendy hernandez, hermana de las víctimas, quién aseguró además que el caso fue denunciado ante el Gaula de la Policía.

“Empezaron a escribirnos desde el número de uno de las personas con que ella se fueron a pedirnos dinero por la vida de ella, 5 millones, después 5 millones por cada una, después 20 millones, un dinero con que nosotros no contamos y se lo hicimos saber, nos mandaban mensajes de una sola vez de mis hermanas, donde le apuntaban a la última, donde decían que la iban a matar. Mi mamá dio todo eso al GAULA, esperamos respuesta durante días, nunca hubo respuesta”, precisó Wendy.



Sin embargo, mientras avanzaban las horas, los mensajes se ponían cada vez más violentos, incluso los delincuentes enviaron videos en los que se veía a la adolescente de 14 años tirada en el suelo mientras le apuntaban en la cabeza. El domingo, hace ocho días, dejaron de escribir. El último mensaje fue una sentencia: que no las encontrarían, que las iban a matar.

Blu Radio conoció que los cuerpos de las hermanas fueron hallados enterrados y cubiertos con troncos de madera en el barrio Maranatha, del municipio de Malambo, con disparos en la cabeza. Sus familiares lograron reconocerlas en Medicina Legal por unos tatuajes.

Este medio también conoció que un joven de nombre Fabian, quién también es cercano a las víctimas, se encuentra desaparecido y es buscado por las autoridades. Por el momento no hay un pronunciamiento por parte de la Policía sobre este doble homicidio que estremece el departamento del Atlántico.