Violencia en Soledad y Malambo sin dar tregua: cinco muertos en cinco horas

Violencia en Soledad y Malambo sin dar tregua: cinco muertos en cinco horas

Las víctimas son hombres. Autoridades no se han pronunciado sobre los móviles detrás de estos atentados.

