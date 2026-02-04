Violencia en Soledad y Malambo sin dar tregua: cinco muertos en cinco horas

La violencia no da tregua en Soledad y Malambo, área metropolitana de Barranquilla. En cinco horas, cinco hombres fueron asesinados en diferentes atentados con arma de fuego. Las autoridades aún no se pronuncian sobre la oleada criminal que mantiene atemorizada a la ciudadanía.

A las 11:40 de la mañana de este martes se registró el primer atentado, el cual tuvo lugar en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Malambo. Allí fueron asesinados dos hombres que estaban sentados en el patio de una casa. El parrillero de una moto disparó a través de una cerca que encerraba la vivienda y luego huyó con su cómplice del lugar.

Veinte minutos después, en el barrio Villa Katanga de Soledad, fue asesinado de varios disparos Omar Elías Gutiérrez Escobar, de 24 años. El joven fue atacado cuando se disponía a ingresar a una chatarrería. La víctima, dice la Policía, tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes de noviembre de 2025.

A las 4:20 de la tarde, nuevamente sicarios interrumpieron la tranquilidad de los habitantes del barrio La Esperanza, en el municipio de Malambo. Las detonaciones llamaron la atención de los moradores, quienes al salir a la calle encontraron el cuerpo de Luis Fernando de la Rosa Mendoza, de 24 años, quien murió en el sitio al recibir tres disparos. El joven, de acuerdo con lo indicado por familiares, tenía tan solo tres meses de estar viviendo en el sector.



El quinto atentado se registró tan solo 10 minutos después, nuevamente en el barrio Villa Katanga, donde asesinaron a un mototaxista de 53 años identificado como Carlos Mario Sánchez Camargo. De acuerdo con la investigación, la víctima estaría recibiendo amenazas por parte de ‘los Costeños de la Luna’, al mando de ‘alias 05’. El mototaxista no tenía anotaciones judiciales.