Hallan cuerpos de mujeres en estado de descomposición; fueron enterrados en lote de Malambo

Enterrados y cubiertos por troncos de madera fueron encontrados la mañana de este lunes los cuerpos de dos mujeres, cuyo avanzado estado de descomposición llevó a que se presentara una fuerte emisión de olor fétido, lo que sacó a la luz lo que otros querían ocultar.

Precisamente, fueron los habitantes de una invasión cercana los que llegaron hasta con palas al sitio a tratar de encontrar la causa del fuerte olor, advirtiendo con sorpresa el hallazgo de estos dos cuerpos, lo que llevó a que de inmediato notificaran a las autoridades del hecho.

Posteriormente, un equipo del CTI de la Fiscalía y de Medicina Legal se encargó de la exhumación y traslado de los restos para establecer identidades; sin embargo, no fue entregada mayor información del tema.

Si bien las autoridades no entregan detalles sobre el asunto, vale la pena recordar que el área metropolitana de Barranquilla suma decenas de casos de mujeres desaparecidas en el último año, entre las que se encuentran Dayana Ochoa, de 40 años, y su hija Lucía, de 10 años. O incluso el de Isamar Algarín, de quien hace casi dos años se desconoce su paradero.



Mujeres víctimas de la violencia

Colectivos feministas advierten que la violencia que azota al territorio también tiene que analizarse y abordarse con un enfoque de género, pues cada vez son más las mujeres víctimas de toda clase de enfrentamientos.

Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres, afirma que por parte de las autoridades se requiere "una verdadera articulación, que se pongan la camiseta, que bajen los programas al territorio, en especial aquellos que ya han sido caracterizados como vulnerables y donde también han caído mujeres por balas perdidas".

Publicidad

"Yo creo que todo es un conjunto que hay que intervenir, que hay que hacer un acompañamiento psicosocial, como lo venimos diciendo, esto es un problema estructural, histórico y un compromiso de agenda y de voluntad política", dijo Pareja.