En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hallan cuerpos de mujeres en estado de descomposición; fueron enterrados en lote de Malambo

Hallan cuerpos de mujeres en estado de descomposición; fueron enterrados en lote de Malambo

Se trata de dos cadáveres hallados en una zona enmontada del mencionado municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad