Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Nación  / Tras decisión de Procuraduría de levantar suspensión, Wilmar Mejía será reintegrado a la DNI

Tras decisión de Procuraduría de levantar suspensión, Wilmar Mejía será reintegrado a la DNI

Vía resolución, en las próximas horas Mejía sería reintegrado a la Dirección Nacional de Inteligencia tras haber sido suspendido por orden de la Procuraduría, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarcá.

