Paisita Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos diarios más consultados en Antioquia, gracias a su frecuencia, facilidad de participación y variedad de modalidades de apuesta. Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado oficial a través de puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas, con la ilusión de acertar el número ganador.
En el sorteo realizado el lunes 2 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:
Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la modalidad de quinta balota, una opción voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
Es importante aclarar que esta alternativa no modifica la mecánica tradicional del sorteo. Funciona como un complemento que potencia el premio, manteniendo intactas las reglas habituales del juego.
El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo: para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial respetando el orden de izquierda a derecha, según la modalidad elegida.
Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, muchas personas consultan los resultados en línea pocos minutos después de su publicación oficial.
Quienes buscan el resultado del Paisita Noche en vivo deben tener en cuenta los horarios oficiales:
Verificar el horario correcto permite confirmar rápidamente el número ganador y validar el tiquete.
El sorteo ofrece distintas opciones para apostar, ampliando las probabilidades de ganar:
Esta variedad mantiene al chance en Antioquia como uno de los juegos de azar más populares de la región.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales legales.
Entre las plataformas habilitadas se encuentran:
En estas plataformas, los usuarios pueden crear una cuenta, validar su identidad, recargar saldo por PSE o transferencias bancarias y confirmar su apuesta digitalmente. Conservar el comprobante es fundamental para reclamar cualquier premio.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en UVT:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil y seguro.
El Paisita Noche continúa siendo un referente entre los sorteos diarios en Colombia, manteniendo el interés de miles de jugadores que cada noche consultan el resultado oficial con la esperanza de convertirse en el próximo ganador.