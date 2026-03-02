Paisita Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos diarios más consultados en Antioquia, gracias a su frecuencia, facilidad de participación y variedad de modalidades de apuesta. Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado oficial a través de puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas, con la ilusión de acertar el número ganador.



Resultado oficial del Paisita Noche – 2 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes 2 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



Quinta balota: una alternativa adicional desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la modalidad de quinta balota, una opción voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Es importante aclarar que esta alternativa no modifica la mecánica tradicional del sorteo. Funciona como un complemento que potencia el premio, manteniendo intactas las reglas habituales del juego.



¿Cómo se juega el Chance Paisita Noche?

El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo: para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial respetando el orden de izquierda a derecha, según la modalidad elegida.

Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, muchas personas consultan los resultados en línea pocos minutos después de su publicación oficial.



Horarios del sorteo

Quienes buscan el resultado del Paisita Noche en vivo deben tener en cuenta los horarios oficiales:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Verificar el horario correcto permite confirmar rápidamente el número ganador y validar el tiquete.



Modalidades disponibles del Chance Paisita

El sorteo ofrece distintas opciones para apostar, ampliando las probabilidades de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: coinciden las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Combinado tres cifras: coinciden las tres cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad mantiene al chance en Antioquia como uno de los juegos de azar más populares de la región.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales legales.

Entre las plataformas habilitadas se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

En estas plataformas, los usuarios pueden crear una cuenta, validar su identidad, recargar saldo por PSE o transferencias bancarias y confirmar su apuesta digitalmente. Conservar el comprobante es fundamental para reclamar cualquier premio.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y copia.

Según el valor del premio en UVT:

Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil y seguro.



Últimos resultados del Paisita Noche

1 de marzo de 2026: 3757 - Zorro.

28 de febrero de 2026: 4333 – Caballo

27 de febrero de 2026: 0272 – Delfín

: 0272 – Delfín 26 de febrero de 2026: 7503 – León

El Paisita Noche continúa siendo un referente entre los sorteos diarios en Colombia, manteniendo el interés de miles de jugadores que cada noche consultan el resultado oficial con la esperanza de convertirse en el próximo ganador.