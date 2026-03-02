En vivo
“Se practicaron interrupciones de embarazos sin consentimiento”: alias ‘El Médico’

Jaime Parra, exintegrante del antiguo secretariado de las Farc, admitió ante la JEP que se impuso planificación obligatoria y que se realizaron abortos sin consentimiento a menores de edad.

