Funcionaria denuncia presunto acoso laboral en la Oficina del Comisionado de Paz

Funcionaria denuncia presunto acoso laboral en la Oficina del Comisionado de Paz

La asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz denunció lo que califica como un “acoso laboral sistemático” al interior de esa dependencia y aseguró que comenzaron procesos disciplinarios.

