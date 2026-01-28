Hallan sin vida a una mujer y a un adolescente en Malambo, Atlántico: otra joven resultó herida

Bajo alerta extrema está la Policía Metropolitana de Barranquilla tras conocer el hallazgo sin vida de Julieth Paola Camacho López, de 35 años, mujer a la que ultimaron en un arroyo llamado San Blas, en el barrio Villa Aída, del municipio de Malambo.

Lo cierto es que, en la búsqueda de sus homicidas y de las razones por las cuales fue asesinada, las autoridades lograron determinar que esta persona residía en la misma vivienda de los adolescentes Jhoandry Valega Púa, de 16 años, y Adriana Ortiz Hernández, de 17, quienes fueron encontrados en otro punto de este municipio atados de manos y pies y con impactos de bala.

El menor perdió la vida al instante; sin embargo, Adriana sí alcanzó a ser llevada hasta un centro asistencial, en el que indicó a los investigadores que fueron obligados por presuntos integrantes de la banda Los Costeños a montar en un vehículo negro. Luego, tomaron ruta hacia la vía Prosperidad, donde la orden fue matarlos a la orilla de la carretera.

En el caso de Camacho López, su hallazgo se dio solo gracias a que los vecinos escucharon detonaciones y luego avistaron su cuerpo sin signos vitales. Informó la Policía Metropolitana que ella tenía antecedentes como denunciante por el delito de violencia intrafamiliar.



Ambos casos relacionados fueron asumidos por el CTI de la Fiscalía y un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal de Barranquilla.

La directora del Movimiento Amplio de Mujeres, Ruth Pareja, exigió que la atención de las autoridades no solo sea puesta en las recientes amenazas para borrar las publicidades políticas en los hogares, sino también en la violencia contra las mujeres.

“Desde el Movimiento Amplio y Social de Mujeres hacemos un llamado de manera contundente al gobernador Eduardo Verano y a las autoridades, tanto a nivel departamental como distrital. El gobernador hoy amanece haciendo una alerta temprana, precisamente por la violencia política que están viviendo algunos sectores. Exigimos de manera inmediata que también haga una alerta temprana por todos los homicidios y feminicidios que están pasando en el departamento del Atlántico en los 3 y 4 o 5 años”, dijo inicialmente.

“De hecho, cerramos con 11 feminicidios en el 2025 e iniciamos una ola de criminalidad con mujeres lesionadas, con un total de 6 mujeres. Tres han sido víctimas de homicidio y exigimos el derecho a la equidad, a la seguridad. Indudablemente, esto está afectando a menores de edad que no tienen nada que ver con la pelea del territorio. Exigimos, de una manera contundente, que la agenda de mujeres se reabra con un consejo de seguridad con un enfoque de género”, finalizó.