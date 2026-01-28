Lotería del Meta: resultado del último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026

La Lotería del Meta realizó su sorteo número xxxx en la noche de este miércoles 28 de enero de 2026, una de las citas más esperadas por los apostadores en todo el país. En esta edición, el premio mayor estuvo fijado en 1.800 millones de pesos, consolidando a este juego como uno de los más atractivos del portafolio de loterías en Colombia.

De acuerdo con la información oficial, los premios secos fueron ganados por apostadores de Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá. Bogotá y Cundinamarca continúan siendo las regiones donde se concentra el mayor número de compradores de la Lotería del Meta, reflejando su amplia aceptación a nivel nacional.

Premio mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles 28 de enero de 2026 fue el xxxx de la serie xxx.



¡Felicitaciones al nuevo ganador de los 1.800 millones de pesos!

Publicidad

Para participar en la Lotería del Meta, los jugadores deben adquirir un billete con un número de cuatro cifras y una serie de tres números, los cuales pueden ser escogidos de forma manual o asignados de manera aleatoria. Es importante revisar cuidadosamente el billete, ya que además del premio mayor, existen múltiples premios secos que también pueden resultar ganadores.



Ganadores de los secos de la Lotería del Meta

En este sorteo, varios premios secos fueron distribuidos en diferentes ciudades del país. A continuación, se detallan los secos que cayeron en esta edición, para que los apostadores puedan verificar si su billete coincide con alguno de ellos.

También se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx, publicada por la Lotería del Meta, para confirmar de manera precisa si se obtuvo algún premio.



¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche. En cada sorteo se pone en juego el premio mayor, además de premios secundarios por coincidencias parciales, los cuales pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados en caso de resultar ganadores.

Publicidad

Además de ofrecer premios millonarios, este juego contribuye al financiamiento del sector salud del departamento del Meta.



¿Dónde comprar billetes de la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta están disponibles en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, como tiendas, supermercados y locales identificados con el logo oficial.

Asimismo, pueden adquirirse de manera digital a través de las plataformas oficiales de Lottired, LotiColombia y la aplicación Paga Todo, una opción práctica y segura para participar desde cualquier lugar y no perderse ninguno de los sorteos.