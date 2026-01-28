En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “La neblina no dejaba ver nada”: dramático relato tras accidente aéreo en el Norte de Santander

“La neblina no dejaba ver nada”: dramático relato tras accidente aéreo en el Norte de Santander

El asesor de Diógenes Quintero contó cómo llegó hasta el lugar del siniestro y describió las difíciles condiciones climáticas que rodearon la tragedia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad