“La neblina no dejaba ver nada”: dramático relato tras accidente aéreo en el Norte de Santander

Colombia cerró este 25 de enero de 2026 con una tragedia aérea que enluta al país. Una aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se precipitó en zona rural entre Ábrego y La Playa de Belén, dejando 15 personas muertas, entre ellas el representante de la circunscripción especial de paz, Diógenes Quintero, y el candidato Carlos Salcedo.

En Recap, Cristian Correa, experiodista de Blu Radio y miembro del equipo de Quintero, relató cómo por una decisión logística no abordó el avión y terminó viajando por carretera. Horas después, junto con otros compañeros, llegó hasta el punto donde se estrelló la aeronave.



Accidente aéreo en Norte de Santander deja 15 fallecidos

Correa explicó que, al llegar a Ocaña, comenzaron a rastrear el vuelo por aplicaciones de radar, pero no aparecía. “Pensábamos que era un tema de señal, porque es una zona con muy mala cobertura”, dijo.

Minutos después, una captura de pantalla mostró el último punto de la avioneta en una zona montañosa. Guiados por habitantes del sector, avanzaron hasta donde la carretera lo permitió y luego caminaron cerca de dos horas entre trochas y monte. “Llegamos hasta donde nos dio la carretera y después ingresamos casi dos horas montaña adentro”, contó.

Avioneta accidentada el 28 de enero Foto: suministrada

Dramática búsqueda en medio de neblina y escombros

El panorama fue desolador. Correa lo resumió con una frase que marcó la entrevista: “La neblina no dejaba ver nada. No se veía nada, básicamente la neblina estaba a medio metro de cada persona. Lo que había eran escombros revueltos entre maleza y barro”, relató.

Gracias al rastreo de los celulares de algunos pasajeros y a la información de los pobladores, lograron ubicar el sitio exacto del accidente, casi al mismo tiempo que llegaban organismos de socorro como la Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos.

Entre todos coordinaron la difícil extracción de los cuerpos, que tomó varias horas más debido a las condiciones del terreno.



Posibles causas del siniestro apuntan al mal clima

Aunque las autoridades aún no entregan un informe oficial, Correa señaló que el clima era extremadamente complicado. “Era una neblina impresionante, yo nunca en mi vida había visto una tan densa”, aseguró.

Habitantes de la zona les contaron que llevaban casi ocho días con condiciones climáticas adversas, lo que habría afectado la visibilidad de la aeronave, un avión pequeño más vulnerable al viento y la bruma.

Los cuerpos fueron trasladados hasta La Playa de Belén para los trámites iniciales y luego enviados a Medicina Legal en Cúcuta, debido a que en Ocaña no hay sede forense.

La tragedia ha generado una fuerte conmoción en el Catatumbo, donde Diógenes Quintero era ampliamente querido por su trabajo social y político. Comunidades de varios municipios acompañaron las labores de rescate y han rendido homenajes en su memoria.

Mientras avanzan las investigaciones, el país sigue atento a las causas de uno de los accidentes aéreos más dolorosos de los últimos meses.