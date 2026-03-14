Lotería de Boyacá: resultados premio mayor y secos sorteo sábado 14 de marzo de 2026

La Lotería de Boyacá de este sábado 14 de marzo de 2026 ya celebró su sorteo número 4614, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 14 de marzo

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos

La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos tradicionales en Colombia y se realiza cada sábado en la noche. El sorteo tiene lugar a las 22:42 (hora local) y puede seguirse en vivo a través de Canal Trece o mediante la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago, donde se anuncian los números ganadores y los principales premios de la jornada.



Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá

Si una persona resulta ganadora del premio mayor o de un premio superior a 10 millones de pesos, el pago se realiza directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá. Estas se encuentran ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja (Boyacá).

Para quienes viven fuera de Tunja, la recomendación es acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde podrán recibir orientación sobre el proceso para reclamar el dinero.



En el caso de premios menores a 10 millones de pesos, el cobro puede hacerse en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería, según los canales habilitados por la entidad.



Cómo jugar la Lotería de Boyacá

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo y puede hacerse de dos formas principales: comprando el billete físico tradicional o adquiriéndolo en línea.

Los jugadores pueden optar por comprar el billete completo o una fracción, ya que normalmente cada billete se divide en cuatro fracciones.

Los billetes se pueden adquirir a través de diferentes canales:

