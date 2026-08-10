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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca: ¿por qué no hubo sorteo este lunes 10 de agosto?

Lotería de Cundinamarca: ¿por qué no hubo sorteo este lunes 10 de agosto?

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que juega todos los lunes a las 10:30 de la noche por un premio mayor de $6.000 millones.

Lotería de Cundinamarca.jpg
Foto: Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

La Lotería de Cundinamarca anunció oficialmente que el sorteo número 4815, originalmente programado para este lunes 10 de agosto, fue pospuesto para el próximo viernes 14 de agosto. La entidad informó que la decisión responde a una "calamidad" ocurrida durante la mañana de hoy en el territorio colombiano, sin precisar detalles adicionales sobre la naturaleza del evento.

Según el comunicado emitido por la entidad, el sorteo se llevará a cabo en su nuevo horario a las 11:15 p.m. La Lotería enfatizó que esta modificación en su calendario operativo busca salvaguardar su compromiso con el juego legal, la transparencia y el bienestar de sus apostadores en todo el país.

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MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 10 de agosto de 2026

Para los usuarios que requieran información adicional o tengan inquietudes sobre el proceso, la organización ha dispuesto el número de WhatsApp 313 800 3929 como canal directo de atención al cliente.

Suspenden sorteo de la Lotería de Cundinamarca hoy 10 de agosto.jpg

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el martes, también a las 10:30 p. m.

La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.

Los billetes se comercializan mediante canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos físicos habilitados por esta última red.

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Más de dos siglos de historia

La Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria que se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Con más de dos siglos de historia, se mantiene como una de las loterías con mayor tradición en Colombia.

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