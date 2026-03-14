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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Congresistas actuales y electos de Cambio Radical tendrán cumbre: ¿debatirán a qué candidato apoyar?

Congresistas actuales y electos de Cambio Radical tendrán cumbre: ¿debatirán a qué candidato apoyar?

El 18 de marzo será la reunión ampliada de congresistas actuales y electos para definir lineamientos de bancada.

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