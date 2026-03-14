Congresistas actuales y electos de Cambio Radical tendrán cumbre: ¿debatirán a qué candidato apoyar?

El partido Cambio Radical no inscribió candidato presidencial para las elecciones del año 2026, sin embargo, con 11 senadores y 16 representantes a la Cámara aún tienen fuerza política para impulsar el voto desde algunas regiones. Por ello preparan una reunión ampliada.

El próximo miércoles 18 de marzo está prevista una cumbre de congresistas, tanto los actuales como los electos (7 senadores y 12 representantes a la Cámara) que inician su trabajo el próximo 20 de julio de 2026 hasta el 2030.

El encuentro que se desarrollará en Bogotá servirá para definir criterios de bancada en cuanto a lo que queda de la Legislatura y algunos planes para la siguiente.

Pero en medio de la época de campaña se habla de la posibilidad de analizar en conjunto a quién respaldará la colectividad como candidato a la Presidencia de la República. Partiendo de que son un partido de oposición las opciones serían Paloma Valencia o Abelardo De la Espriella, pero tampoco se puede descartar que dejen libre albedrío y que sean a modo individual la escogencia, aunque eso serviría para que quienes han apoyado el gobierno tengan más libertad para hacerlo aún estando en una bancada opositora.



Consultamos al partido y nos responden que solo sería una reunión de congresistas.

Esta cumbre se dará en medio de la difícil situación de salud del líder natural de esa colectividad Germán Vargas Lleras, quien no asistiría a la actividad.

