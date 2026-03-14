Candidatos inician campañas para las elecciones presidenciales

En medio de esta contienda política, algunos candidatos iniciaron sus actividades de campaña en diferentes regiones del país. En el caso del candidato Iván Cepeda, en medio de su visita a Brasil, aseguró que sostuvo una reunión con el presidente Lula da Silva para conocer experiencias sobre reforma agraria que, según dijo, podrían servir como referencia para Colombia.

Además, señaló que en los próximos días iniciará su recorrido de campaña por el país y reiteró que uno de los ejes de su aspiración será la lucha contra la corrupción.

“Mi lucha contra la corrupción no comenzó con mi campaña electoral, ha sido una lucha contra las mafias, contra la parapolítica, contra quienes han intentado tomarse el Estado, o se lo han logrado tomar en algunos momentos de nuestra historia reciente”, aseguró Cepeda, en un video desde su cuenta de X.

Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo en el municipio de Jericó, Antioquia, acompañada por el expresidente Álvaro Uribe, donde visitaron el convento Clarisas, asistieron a una misa y posteriormente la candidata participó en un encuentro con la comunidad en el Parque Principal del municipio, donde anunció su compromiso de combatir la extorsión y el microtráfico en las calles de llegar a la presidencia.



“La Colombia que queremos empieza con la seguridad, por eso vamos a recoger toda la droga de las calles. Ningún parque ni ningún niño con las drogas al lado. Ningún colegio con venta de drogas en las esquinas. Y vamos a hacer una acción envolvente de las Fuerzas Armadas para capturar a todos los extorsionistas que tienen atormentados a los colombianos”.

Asimismo, el candidato Abelardo de la Espriella, quien inscribió su candidatura en la ciudad de Cali, también compartió un mensaje por medio de sus redes sociales en el que aseguró que hay más de 200 mil jóvenes en el país sin oportunidades para estudiar, por lo que una de sus propuestas será llevar la educación hasta sus hogares “para que, en poco tiempo, puedan integrarse al mercado laboral y construir su futuro”.

