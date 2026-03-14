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Candidatos inician campañas para las elecciones presidenciales

Paloma Valencia visitó Jericó, Antioquia, Iván Cepeda habló de su viaje a Brasil y Abelardo De la Espriella hizo una propuesta para los jóvenes.

candidatos a la presidencia.jpg
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella.
Fotos: Senado, Redes.
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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