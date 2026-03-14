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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Se acaba el uribismo? Analista advierte cambio político tras elecciones del 8 de marzo

¿Se acaba el uribismo? Analista advierte cambio político tras elecciones del 8 de marzo

Pedro Medellín analiza las elecciones del 8 de marzo y advierte el desgaste del uribismo y la izquierda, el surgimiento de nuevos liderazgos y una ciudadanía más activa en la política.

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