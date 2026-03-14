¿Se acaba el uribismo? Analista advierte cambio político tras elecciones del 8 de marzo

Una semana después de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo, el panorama político colombiano comienza a analizarse con mayor claridad. Para el analista político y académico Pedro Medellín, los resultados no solo redefinen el mapa electoral, sino que reflejan un cambio más profundo en la relación entre los ciudadanos, la democracia y las instituciones.

Durante un análisis sobre lo ocurrido en los comicios, Medellín sostuvo que el país atraviesa una transformación política significativa que se ha ido gestando en los últimos años. Según su interpretación, incluso el gobierno del presidente Gustavo Petro habría contribuido, de manera indirecta, a despertar una mayor conciencia democrática entre los colombianos. “Una de las cosas que nos deja como legado el presidente Petro es que, a pesar de que ellos decían que era el gobierno del cambio, sin querer hicieron el cambio político más profundo en la historia de este país”, afirmó.

De acuerdo con el analista, el debate público reciente llevó a que muchos ciudadanos comenzaran a preocuparse activamente por la estabilidad institucional y el funcionamiento de la democracia. “Los colombianos empezaron a pensar: lo que está en riesgo es la democracia. Y comenzaron a preocuparse por ella, algo que no había pasado nunca en este país”, explicó.

Otro aspecto que, según Medellín, evidencia esta transformación es el fortalecimiento de la valoración de las instituciones, especialmente del poder judicial. Para el académico, los ciudadanos han comprendido que los jueces cumplen un papel clave en la protección del interés público y en el control de las decisiones políticas. “Los colombianos descubrimos la importancia de tener buenos jueces y, sobre todo, que sean independientes”, señaló.



El aumento en la participación electoral también refuerza esta lectura. En las elecciones parlamentarias recientes se registró una asistencia a las urnas del 51 %, cinco puntos más que en procesos similares anteriores. Para Medellín, esta cifra representa un cambio relevante en la cultura política del país. “No hemos valorado lo importante que es haber subido cinco puntos en la participación. Estamos hablando de cerca de 21 millones de votantes”, destacó. A su juicio, esto demuestra que la ciudadanía empieza a reconocer el voto como una herramienta efectiva para premiar o castigar a los dirigentes políticos.

Los resultados electorales también muestran, según el analista, el desgaste de una generación política que dominó el escenario colombiano durante décadas. En particular, menciona el ciclo político liderado por figuras como el expresidente Álvaro Uribe y el propio Petro. “Estamos viendo el agotamiento de la generación política que marcó los años noventa y los primeros años del siglo XXI”, afirmó.

En el caso del uribismo, Medellín considera que el liderazgo de Uribe entra en una etapa de transición. “Le rindieron un buen culto de despedida al presidente Uribe, y él mismo entendió que su tiempo dentro del movimiento está cambiando”, señaló, al referirse a los mensajes recientes del exmandatario en los que invita a nuevas figuras a construir su propio camino político.

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Por otro lado, el analista advierte que la izquierda enfrenta dificultades para consolidar un proyecto político claro. “La izquierda no ha logrado estructurar un proyecto de país. Cuando llegó Petro habló de un gran cambio, pero nunca se definió con claridad qué tipo de país se quería construir”, explicó. En ese contexto, considera que el senador Iván Cepeda aún no ha asumido plenamente el liderazgo del sector.

En medio de este proceso de transición, Medellín plantea una tesis que podría generar debate: el surgimiento de un nuevo centro político impulsado desde sectores que tradicionalmente se identificaban con la derecha. Entre las figuras que podrían representar ese giro menciona a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes —según su lectura— estarían construyendo una propuesta con mayor apertura hacia sectores moderados.

“El centro se quedó vacío porque muchos de sus líderes se dedicaron a pelear entre ellos y nunca consolidaron una propuesta política clara”, concluyó Medellín.

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Para el analista, las elecciones del 8 de marzo no solo dejaron nuevos equilibrios en el Congreso, sino que marcan el inicio de una etapa de renovación política en Colombia, caracterizada por el surgimiento de nuevos liderazgos y por una ciudadanía más activa en la defensa de la democracia.