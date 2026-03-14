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“La amenaza no es entre izquierda o derecha”: Paloma Valencia ve un escenario más tranquilo

Paloma Valencia asumió el liderazgo de un bloque político que reúne a dirigentes de diferentes corrientes, tras ganar la Gran Consulta por Colombia.

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