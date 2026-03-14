“La amenaza no es entre izquierda o derecha”: Paloma Valencia ve un escenario más tranquilo

La campaña presidencial en Colombia empieza a tomar forma tras las elecciones del 8 de marzo y una de las figuras que emerge con fuerza es la senadora Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en candidata de una coalición de sectores de oposición.

Con más de 3,2 millones de votos, Valencia asumió el liderazgo de un bloque político que reúne dirigentes de diferentes corrientes. En entrevista con El Radar, la candidata aseguró que el momento político que vive el país va más allá de una disputa tradicional entre ideologías.

“La amenaza no es entre izquierda o derecha, es entre libertad y democracia”, afirmó Valencia al explicar cómo interpreta el escenario electoral que se avecina rumbo a las presidenciales del 31 de mayo.



Paloma Valencia plantea una elección clave para el futuro político del país

Durante la conversación, la candidata sostuvo que el panorama político actual refleja una disputa por el rumbo institucional de Colombia.

Valencia señaló que, a su juicio, el país enfrenta el riesgo de avanzar hacia un modelo con mayor intervención estatal si continúan las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Según dijo, el desafío para los sectores que integran su coalición será convencer a los ciudadanos de que la discusión electoral debe centrarse en el tipo de democracia que quieren para el futuro. “El populismo es poderoso y puede hacer creer que todo va bien cuando en realidad se trata de promesas que pueden tener costos en el mediano y largo plazo”, afirmó.

Paloma Valencia Foto: Blu Radio

Una coalición con sectores políticos diversos

La candidata también destacó que su aspiración presidencial se apoya en una alianza amplia que reúne dirigentes con trayectorias distintas dentro de la política colombiana.

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Entre los nombres que acompañan ese proceso aparecen David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo, quien fue elegido como su fórmula vicepresidencial.

Valencia reconoció que unir sectores distintos no es fácil, pero defendió esa estrategia como parte del esfuerzo por construir mayorías políticas. “Es mucho más fácil caminar con alguien que piensa igual, pero el reto es construir con quienes son diferentes”, explicó.



Críticas al papel del Gobierno en la campaña

En la entrevista, Valencia también cuestionó la participación política del presidente Petro durante el ambiente electoral.

La candidata aseguró que el jefe de Estado debería actuar como representante de todos los colombianos y no como líder de un sector político. “Es muy grave para un país tener un presidente que irrespeta permanentemente la ley y la Constitución”, afirmó.

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Con la campaña en marcha, Valencia busca consolidar su coalición y ampliar apoyos para disputar la Presidencia en un escenario que, según ella, definirá el rumbo político del país en los próximos años.