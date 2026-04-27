Paloma Valencia denuncia plan para atentar contra su vida: "2.000 millones de pesos"

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, informó que el Gobierno la alertó sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar en su contra.

“Estamos denunciándolo porque esta, a diferencia de muchas otras, si nos fue informada por el Gobierno y el Gobierno, a diferencia de la anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública”, dijo Valencia.

Según la información recibida por la candidata, alias ‘Buche Tula’, del frente 42 de las disidencias de las Farc habría recibido 2.000 millones de pesos para ejecutar el atentado en su contra.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Suministrada El Espectador

“No puedo informar nada más porque se están adelantando investigaciones que no queremos torpedear. Sobre los reforzamientos a los esquemas de seguridad nos han dicho que llegarán y estamos atentos a que lleguen”, dijo Valencia.



La senadora también dijo que esta situación no va a detener sus actos de campaña y que volverá al suroccidente del país en las próximas horas.