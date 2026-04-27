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¿Qué explica el ascenso de Iván Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia? Análisis encuesta Invamer

Los panelistas y periodistas de Mañanas Blu debaten sobre la más reciente encuesta Invamer. ¿Qué está pasando con Paloma y De La Espriella?

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Encuesta Invamer: así van Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia
Foto: Invamer/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

La más reciente encuesta de la firma Invamer, divulgada por Noticias Caracol y Blu Radio, muestra un reacomodo en la carrera presidencial en Colombia. En el programa Mañanas Blu con Néstor Morales, el gerente de la encuestadora, Martín Orozco, junto con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, analizaron las cifras que consolidan a tres candidatos en la parte alta de la intención de voto: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia.

Intención de voto: Cepeda lidera

De acuerdo con la medición realizada entre el 15 y el 24 de abril a 3.826 personas (con margen de error de ±2 %), la intención de voto se distribuye así:

  • Iván Cepeda: 44,3 %
  • Abelardo de la Espriella: 21,5 %
  • Paloma Valencia: 19,8 %
  • Claudia López: 3,6 %
  • Sergio Fajardo: 2,5 %
  • Voto en blanco: 4,8 %

Los datos reflejan una clara concentración del electorado en tres candidaturas, mientras el resto pierde tracción.

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Escenario con todos los candidatos en primera vuelta
Foto: Invamer

El crecimiento de los tres punteros

Uno de los puntos centrales del análisis en Mañanas Blu fue la evolución frente a febrero. Allí se evidencia que los tres primeros candidatos son los únicos que crecen:

  • Iván Cepeda: sube +7,2 puntos (de 37,1 % a 44,3 %)
  • Abelardo De La Espriella: sube +2,6 puntos
  • Paloma Valencia: sube +9,8 puntos, casi duplicando su intención

Según explicó Martín Orozco, la clave está en que “los otros diez candidatos decrecen o se mantienen, y estos tres recogen ese descenso”. Es decir, no se trata únicamente de crecimiento propio, sino de una redistribución del voto.

¿Voto útil o reconfiguración del electorado?

Durante la conversación, se planteó la hipótesis del llamado “voto útil”. Algunos analistas en la mesa sugirieron que votantes de centro, especialmente de Claudia López y Sergio Fajardo, estarían migrando hacia candidaturas con mayores opciones.

Sin embargo, Martín Orozco matizó esa lectura: no necesariamente es un voto estratégico consciente, sino un efecto numérico donde los líderes absorben la caída de los demás.

En esa misma línea, Juan Roberto Vargas destacó que el centro político parece estar redistribuyéndose principalmente entre Cepeda y Valencia.

El factor Gobierno y el “viento de cola”

Otro elemento clave del ascenso de Iván Cepeda es el contexto político. En la mesa de análisis se señaló que su crecimiento está ligado al momento del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Según se explicó, la encuesta muestra una relación directa entre la percepción de mejoría económica o satisfacción ciudadana y el fortalecimiento del candidato cercano al oficialismo. En palabras de los analistas, la elección se está configurando como un “plebiscito” alrededor del Gobierno. No obstante, también se advirtió que la encuesta no recoge hechos recientes de orden público, lo que podría incidir en mediciones futuras.

División de la oposición: clave del escenario

Uno de los hallazgos más relevantes es la fragmentación del voto opositor. Mientras Cepeda concentra el voto de su espectro, De la Espriella y Valencia compiten por un electorado similar.

Esta división tiene consecuencias directas:

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  • Reduce las posibilidades de cerrar la brecha con el líder
  • Genera un “empate técnico” entre segundo y tercer lugar
  • Puede favorecer una victoria amplia en primera vuelta o una segunda vuelta con ventaja consolidada

Además, aunque Paloma Valencia registra el mayor crecimiento, aún no logra capitalizar completamente los votos obtenidos en la consulta interpartidista.

Escenarios de segunda vuelta

La encuesta también midió posibles enfrentamientos en segunda vuelta:

Cepeda vs. De la Espriella

  • Cepeda: 54,6 %
  • De la Espriella: 42,6 %

Cepeda vs. Valencia

  • Cepeda: 51,2 %
  • Valencia: 46,6 %

Estos escenarios muestran que, aunque Cepeda lidera, la competencia se estrecha frente a Valencia. Como resumió Martín Orozco, la encuesta es “una fotografía del momento” que muestra tendencias claras, pero no definitivas. En un escenario donde la participación proyectada ronda el 56,5 % y podría aumentar, la evolución en las próximas semanas será determinante para confirmar si estas tendencias se consolidan o cambian rumbo.

Reviva el análisis de la encuesta Invamer en Mañanas Blu

Fechas clave del calendario electoral

  • Primera vuelta: 31 de mayo
  • Segunda vuelta (si aplica): 21 de junio

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