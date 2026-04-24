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Paloma Valencia responde a Iván Cepeda: "Le acepto el debate incluso amañado"

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, había dicho que no se iba a dejar someter a condiciones.

Paloma Valencia e Iván Cepeda
Paloma Valencia e Iván Cepeda.
Foto: EFE
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia le respondió al candidato Iván Cepeda, quien en las últimas horas dijo que no se iba a dejar someter a condiciones para debatir con Valencia y Abelardo De La Espriella.

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  1. Iván Cepeda
    Iván Cepeda.
    Foto: EFE
    Elecciones Colombia 2026

    Iván Cepeda: "No me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate"

“He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha, que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico y el Pacto por la Vida a la cultura del espectáculo”, dijo Cepeda.

Valencia le respondió asegurando que irá al debate así “este amañado” por Cepeda.

Que amañe el debate todo lo que quiera que yo se lo acepto así sea amañado. El país tiene que ver que Cepeda no es Petro, que Cepeda es el responsable de toda la violencia que estamos viviendo porque fue él el que creó la paz total y metió a Petro en eso y nos llevan matando, secuestrando, extorsionando y Cepeda no quiere responder, que responda”, dijo Valencia.

paloma e iván.jpg
Paloma Valencia e Iván Cepeda.
Foto: tomadas de redes, X.

Este debate ha generado polémica, pues Cepeda dijo que este espacio debía abrirse con los candidatos Valencia y De la Espriella, cerrando la puerta a la posibilidad de que participen candidatos del centro.

“No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista, no, señores. Lo mío no es caerle bien al poder”, dijo Cepeda desde Pereira.

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