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Iván Cepeda: "No me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate"

El senador Iván Cepeda se volvió a referir desde Pereira al debate que propuso con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda
Iván Cepeda.
Foto: EFE
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo esta tarde en Pereira en un evento de campaña; desde allí se volvió a referir al debate que propuso con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella.

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“He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha, que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico y el Pacto por la Vida a la cultura del espectáculo”, dijo Cepeda.

Este debate ha generado polémica, pues Cepeda dijo que este espacio debía abrirse con los candidatos Valencia y De la Espriella, cerrando la puerta a la posibilidad de que participen candidatos del centro.

Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia
Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia
Fotos: AFP

No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista, no, señores. Lo mío no es caerle bien al poder”, dijo Cepeda desde Pereira.

Es importante recordar que, una vez se conoció que Cepeda no quería que el debate se diera con los candidatos de centro, la senadora Paloma Valencia radicó una proposición en el Senado para invitar a Roy Barreras, Sergio Fajardo, Claudia López y Abelardo de la Espriella a un debate de control político.

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